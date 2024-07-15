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Почти 80% отправляющихся в июле служить в армию молодых людей пошли на такой шаг добровольно

rus.postimees.ee
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Призывники. Иллюстративное фото.
Призывники. Иллюстративное фото. Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

На этой неделе с 15 по 17 июля к прохождению срочной службы в Силах обороны Эстонии приступят около 2300 человек, пишет Rus.ERR.

Добровольно пойти в армию, не дожидаясь повестки от военных властей, решили 77% будущих рядовых, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента оборонных ресурсов.

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«Желание молодых людей внести свой вклад в защиту Эстонии достойно восхищения. Отрадно видеть, что наша молодежь настолько сознательна и готова служить своей стране», - сказала генеральный директор департамента Ану Раннавески.

Желание поступить на военную службу также выразили 36 девушек-добровольцев.

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