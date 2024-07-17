Люди осознали, что в Ида-Вирумаа можно получить прекрасное образование на эстонском языке, поэтому страхи эстоноговорящих родителей по поводу продолжения обучения их детей в других государственных гимназиях Ида-Вирумаа необоснованны, пишет директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.
ПРИЧИН ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА НЕТ ⟩ Госгимназии в Ида-Вирумаа предоставляют хорошее образование на эстонском языке
Перевод: Ева Ойжинская
Подготовка к открытию первой государственной гимназии в Вильянди в 2010 году вызвала бурную реакцию местной общественности. Одни обосновывали необходимость создания гимназии в чистом виде через призму национального романтизма и эстонскости, как в «Гимназистах Викмана», другие - через широкий выбор предметов, развитие социальных навыков, достижение логически обоснованных учебных результатов, а также экономию средств и образовательную экономику. В любом случае, страсти кипели вокруг реорганизации школьной сети во всех уездах, где закрывались гимназии с долгой историей, но уменьшающимся числом учеников.
Главные вопросы были: почему мы разрушаем существующую, хорошо работающую систему и ликвидируем школы с устоявшимися традициями и хорошими учебными результатами? Справедливые аргументы приводили все стороны, но на сегодняшний день сеть государственных гимназий успешно выстроена и их уже достаточно во всех уездах.
Государственные гимназии сейчас проходят период доказательства своей эффективности, но тенденция явно положительная. С точки зрения качества образования можно уже сегодня сказать, что создание государственных гимназий себя полностью оправдало. Для получения хорошего гимназического образования уже не нужно ехать в крупные города, теперь оно доступно во всех уездных центрах. Изменения были неизбежны и необходимы.
За последние двадцать лет рождаемость резко снизилась, особенно в Ида-Вирумаа, где, по данным Департамента статистики, количество рождений в 2023 году по сравнению с 2004 годом упало на 57 процентов, в то время как средний показатель по Эстонии за тот же период снизился на 22 процента.
Хорошее образование на эстонском языке в гимназиях Ида-Вирумаа уже стало нормой
Весной 2019 года я приехал в Кохтла-Ярве, чтобы возглавить строившуюся там государственную гимназию. До этого были горячие споры и сомнения среди эстонцев о продолжении образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа. Министр образования и чиновники приезжали в Кохтла-Ярве каждую неделю для разъяснительных встреч с населением. Беспокойство о будущем образования на эстонском было оправданным. Предлагаемая модель гимназии «60/40» не вызывала доверия, и новая государственная гимназия в соседнем городе Йыхви, функционировавшая уже несколько лет, также не прибавляла уверенности.
Подавая заявление на должность директора Кохтла-Ярвеской гимназии, я имел ясное представление: моим желанием было создать гимназию с полной эстонской учебной программой и привнести сюда эстонские язык, дух и культуру. К счастью, этот подход поддержала конкурсная комиссия, хотя в то время заявления со стороны государства были несколько неопределенными: с одной стороны, не хотели создавать путаницу среди местных органов власти, так как открытие новой государственной гимназии означало бы закрытие некоторых местных гимназических отделений. С другой стороны, необходимо было обеспечить уверенность среди эстоноговорящего населения, которое хоть и было сильным и активным, но находилось в меньшинстве.
Я отчетливо помню, как на заседании попечительского совета, где я представлял принципы и отправные точки новой государственной гимназии, одна из бывших директоров школы с закрывавшейся гимназической ступенью, влиятельная дама, заправлявшая сферой образования в Кохтла-Ярве, возмутилась: «Что значит - вы собираетесь сделать гимназию полностью на эстонском языке? А я ведь голосовала за создание новой государственной гимназии...»
Меня также отчитал председатель попечительского совета, а руководители сферы городского образования смотрели на меня с подозрением. Но это уже в прошлом. Люди осознали, что в Ида-Вирумаа можно получить хорошее образование на эстонском языке.
Сегодня, спустя пять лет работы Кохтла-Ярвеской государственной гимназии с полностью эстонской учебной программой, наши результаты на государственных экзаменах одни из самых высоких в Ида-Вирумаа, и, безусловно, такими и останутся. В контексте Эстонии есть куда развиваться, но мы стараемся. Добавились новые государственные гимназии в Нарве, а находящаяся в Силламяэ гимназия стала государственной. Общими усилиями образовательная сеть становится более эффективной и сильной, в результате чего выигрывают и ученики, и вся Эстония.
Дилемма Тойла
Муниципалитет Тойла, считающемся оплотом эстонскости в Ида-Вирумаа, должен был решить, оставлять ли школу полного цикла с 1 по 12 класс и самостоятельно ремонтировать здания или принять предложение государства о строительстве новой современной школы с финансированием от Европейского союза, но без гимназических классов из-за дефицита учеников. В уходящем учебном году более половины гимназистов из Тойла учились за пределами волости, большинство из них - в близлежащих государственных гимназиях.
Государство может использовать средства ЕС для поддержки реорганизации школьной сети, то есть преобразования Тойлаской гимназии в основную школу, поскольку эти средства не могут быть использованы только для ремонта школьных зданий. Если финансирование выделяется на проведение реформ, оно не может быть использовано ни на что другое, и это следует понимать.
Статья Postimees от 8 июля 2024 года под заголовком «Могут ли эстонские дети получать качественное образование в школе с русскоязычным большинством?» рассказывает об опасениях и сомнениях жителей Тойла по поводу качества образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа. Я понимаю живущих в меньшинстве в Ида-Вирумаа эстоноговорящих людей, которые беспокоятся по поводу исчезновения красивого эстонского языка и снижения уровня его владения из-за недостаточной языковой среды в гимназиях.
И кто знает, возможно, я бы сам согласился с их мнением, но осенью этого года в Тойла в десятый класс поступят всего три ученика, а это нельзя назвать серьезной гимназией. Политические амбиции и гордость за гимназию как таковую нужно подчинить реальным интересам учеников и стремлению к образованию, чтобы молодежь в своей единственной и неповторимой жизни могла получить лучшее гимназическое образование.
Как директор государственной гимназии с эстонским языком обучения я вижу ситуацию изнутри и хочу развеять опасения эстонских родителей по поводу обучения в других государственных гимназиях Ида-Вирумаа. Дело не в том, что все остальные - русскоговорящие и у эстонцев нет возможности учиться на эстонском языке в эстоноязычной среде. Это возможно! Я заявляю это с уверенностью, опираясь на опыт и примеры Кохтла-Ярвеской гимназии, которой руковожу. В нашей гимназии число учеников, изучающих эстонский как второй язык, постоянно снижается, а число учеников, изучающих эстонский как родной, растет. Свою лепту в создание эстонской языковой среды из года в год вносят и основные школы, полностью переходящие на эстоноязычное обучение.
Ида-Вирумаа и образование на эстонском языке
К 2024 году в большинстве русскоязычных основных школ Ида-Вирумаа произошли значительные изменения: исчезли георгиевские ленточки в определенные праздники, веб-сайты и социальные сети в основном перешли на эстонский язык, но главное - уровень владения эстонским языком среди выпускников основных школ значительно повысился. Тех, кто вообще не умеет говорить по-эстонски, стало меньше.
Из русских основных школ чаще стали приходить мотивированные и способные ученики, которые хотят учиться на эстонском языке в эстоноязычных школах, уважают Эстонию во всех ее проявлениях и отстаивают Эстонию и эстонское государство. Мы видим это в нашей гимназии в День годовщины перемирия и День годовщины Республики, когда на церемонии поднятия флага Нарвы и на церемонии памяти павших в Освободительной войне, проходящие рано утром, охотнее присутствуют ученики с русским родным языком.
Естественно, они прекрасно говорят по-эстонски, и поехать на Праздник песни со смешанным хором для них - само собой разумеющееся. В ансамбле народного танца, готовящейся к Празднику танца, инициативу могут брать русскоязычные молодые люди, хотя в школе учеников примерно поровну - половина из эстоноязычных семей, половина из русскоязычных или семей с другим родным языком. Участие в электронном диктанте на День родного языка стало обычным делом, и он проводится сразу после душевной и очень национально ориентированной торжественной линейки, которая проводится в этот день.
Кивиылиская 1-я средняя школа, расположенная в волости Люганузе и проходящая через трудный процесс объединения с русской Кивиылиской школой в Кивиылискую государственную школу, завоевывает доверие и место в сердцах эстонцев, которые, переживая за эстонскую идентичность и образование на эстонском языке, с умеренным недоверием относятся к этому слиянию. Ведь действительно, темперамент, домашнее воспитание и установки эстонцев и русских несколько различаются, и при объединении детей из разных языковых семей в начальных классах необходимо проявлять мудрость и применять правильные методики обучения, чтобы дети как из эстонских, так и из русских семей получали одинаковую поддержку и чтобы их родные языки развивались должным образом.
За культуру школы и ее содержание - как обстоят дела в школе - отвечает директор школы вместе со своей командой, которую он, опять же, формирует сам. Таким образом, ключевой фигурой является директор и успешный выбор директора учредителем школы. Это обстоятельство должны ясно осознавать все учредители школ, включая местные самоуправления.
Бывший министр образования Яак Аавиксоо сказал, что, входя в школу, он знает, какие там атмосфера и настроение. Я могу только согласиться с этим и подтвердить, что, по крайней мере в последнее время государство как управляющий государственными школами в Ида-Вирумаа очень тщательно подходит к выбору директоров. Это является гарантией того, что дела в государственных школах будут идти в правильном направлении, и это обязательно касается обучения на эстонском языке и создания и обеспечения безопасной эстонской учебной среды.
Жителей Тойла не должно пугать, что гимназия превратится в хорошую самостоятельную основную школу со своей сильной историей, самобытностью и школьной культурой, и, если все-таки хочется, то и в оплот эстонскости в Ида-Вирумаа. Почему нет? Но нужно иметь в виду, что государственные гимназии в Ида-Вирумаа созданы для того, чтобы продвигать образование, воспитывать преданность будущих граждан государству и эстонскую идентичность по всему Ида-Вирумаа, и ставить под сомнение их роль и серьезность нет смысла.
Поэтому неправильно утверждать, что только Тойла является оплотом эстонскости в Ида-Вирумаа и что хорошее образование на эстонском языке можно получить только в Тойла. Об этом заботится государство, которое создало в Ида-Вирумаа подходящие школьные здания и укомплектовало их лучшими сыновьями и дочерьми Эстонии. Нет необходимости распространять страшные истории об угрозе государственности и необходимости привлечения Полиции безопасности только для того, чтобы сохранить гимназическую ступень одной школы. Мы сильны и спокойны, и продолжаем двигаться в правильном направлении в Ида-Вирумаа!
Почему необходимо реорганизовать школьную сеть в Ида-Вирумаа? Потому что численность населения и рождаемость стремительно снижаются, и для обеспечения качественного гимназического образования не подходят гимназические отделения с малым количеством учеников, что подтверждается также снижением средних результатов государственных экзаменов у выпускников таких небольших гимназических отделений.