ПРИЧИН ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА НЕТ Госгимназии в Ида-Вирумаа предоставляют хорошее образование на эстонском языке

Статья Postimees от 8 июля 2024 года под заголовком «Могут ли эстонские дети получать качественное образование в школе с русскоязычным большинством?» рассказывает об опасениях и сомнениях жителей Тойла по поводу качества образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа. Я понимаю живущих в меньшинстве в Ида-Вирумаа эстоноговорящих людей, которые беспокоятся по поводу исчезновения красивого эстонского языка и снижения уровня его владения из-за недостаточной языковой среды в гимназиях.

И кто знает, возможно, я бы сам согласился с их мнением, но осенью этого года в Тойла в десятый класс поступят всего три ученика, а это нельзя назвать серьезной гимназией. Политические амбиции и гордость за гимназию как таковую нужно подчинить реальным интересам учеников и стремлению к образованию, чтобы молодежь в своей единственной и неповторимой жизни могла получить лучшее гимназическое образование.