В Трудовую инспекцию поступает много вопросов об отпусках: одних не пускают, а других принуждают взять отпуск. Оставшихся перегружают работой под угрозой увольнения. Законно ли это?
«Работник вправе сам назначить себе отпуск»: Трудовую инспекцию засыпали жалобами
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска.
Выдержки из беседы:
– Как часто этим летом у работников возникают проблемы с отпусками?
– С началом сезона отпусков вопросов и споров между работником и работодателем становится значительно больше. Заметно увеличивается и количество звонков в Трудовую инспекцию.
Типичные жалобы связаны с переносом отпуском или желанием использовать отпуск прямо сейчас. Работодатель при этом не согласен менять график работы и идти навстречу работнику. Возникают споры о том, сколько дней отпуска кто кому должен, как их оплачивают и т.д.
– Если сотрудника не отпускают в отпуск, как действовать?
– Прежде всего нужно понять, почему не отпускают. Определять период отпусков работников – это вообще-то право работодателя. Для этого составляется график отпусков – в начале каждого года, не позднее 31 марта. В первом квартале принимаются пожелания работников, учитываются категории льготников – родители детей до 6 лет, до 10 лет, мамы до и после материнского отпуска и т.д. Они сами определяют, когда пойдут в отпуск. Остальные – по желанию. При возможности работодатель учитывает предпочтения работников.
Утвержденный заранее график доводится до сведения работника и вступает в законную силу.
– Почему же в Трудовую инспекцию сыпятся жалобы?
– Не все работодатели придерживаются закона и составляют график отпусков. Тем самым, они рискуют. Если работодатель своевременно не составил график отпусков, после 31 марта он теряет право не отпустить сотрудника в отпуск.
Если работодатель своевременно не составил график отпусков, после 31 марта он теряет право не отпустить сотрудника в отпуск. В таком случае работник может сам назначить себе отпуск.
В таком случае работник уже сам вправе определить, когда он хочет пойти в отпуск. Для этого он должен предоставить работодателю заявление в письменной форме – минимум за 14 дней до начала отпуска.
И только в чрезвычайных ситуациях работодатель имеет право отказать такому работнику в отпуске. Речь идет о ЧП, угрожающем повредить имущество работодателя, форс-мажорных обстоятельствах вроде пожара или потопа, когда без этого работника на производстве не обойтись. Отпуск можно прервать, отложить или перенести.
– Если никакого форс-мажора нет, а работника в отпуск не отпускают. Как быть?
– Если таких обстоятельств нет, а в отпуск не отпускают, стоит просто известить работодателя, что вы уйдете в отпуск и посмотреть, что он предпримет.
– А вдруг он уволит работника?
– Работодатель не может отказаться от трудового договора, не имея на то законного основания. Все законные основания указаны в Законе о трудовом договоре. Основанием для увольнения может быть какое-либо нарушение со стороны работника, невыполнение разумных распоряжений работодателя, прогулы, работа в нетрезвом виде. Это должны быть серьезные нарушения со стороны работника. В обычном порядке, без веских на то причин, работодатель не может прекратить трудовые отношения. Уволить одним днем работника, воспользовавшегося своим законным правом на отпуск, невозможно.
Уволить одним днем работника, воспользовавшегося своим законным правом на отпуск, невозможно.
Работник также может оспорить отказ в предоставлении отпуска. Для этого необходимо обратиться в суд или комиссию по трудовым спорам. Однако опротестовать решение работодателя нужно успеть в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления от работодателя, а не по окончании трудового договора.
– В каких случаях можно заставить работника принудительно взять отпуск?
– Есть и такие жалобы в Трудовую инспекцию. В некоторых случаях работодатели пытаются таким образом решить свои финансовые проблемы. Это не всегда законно.
Если работодатель решает в одностороннем порядке отправить сотрудника в отпуск (например, в коллективный отпуск) без его согласия, предварительно не отметив ничего в графике отпусков, то это противозаконно. Необходимо иметь график отпусков либо заявление от работника.
Работник может не согласиться уходить в отпуск и требовать работу. Это обязанность работодателя – своевременно обеспечивать работника соответствующей нагрузкой и выплачивать зарплату.
– При этом неиспользованный отпуск не сгорит?
– Работник уйдет в отпуск согласно ранее составленному графику отпусков или тогда, когда он сам захочет, если такого графика не существует. Работодатель может попросить работника пойти на уступки и компромиссы, но решения об отправке в принудительный отпуск не могут приниматься в одностороннем порядке.
– Нужно ли поддаваться угрозам об увольнении?
– Шантажу со стороны работодателя нельзя поддаваться, но люди и ситуации бывают разными. Кто-то боится, переживает, старается не обострять ситуацию. Однако свои права нужно знать и отстаивать то, что положено по закону.
– Вправе ли работодатель нагружать оставшихся на производстве или в офисе сотрудников двойной работой?
– Это тоже очень щепетильный вопрос. Работодатель может часть обязанностей отсутствующего работника переложить на его коллег, но это не значит, что работник должен быть загружен в двойном объеме. В таком случае тоже необходимо иметь соглашение между работодателем и работником о том, как действовать дальше. Например, закончить срочные проекты, а что-то отложить на более поздние сроки. Если возникнет переработка, ее необходимо дополнительно оплачивать. Можно также договориться о том, что на время замещения работнику положена доплата.
– За двойную работу – двойная оплата?
– Нет, стороны договариваются о размере доплаты. Единственное ограничение, исходящее из закона, – не ниже минимальной оплаты.
Подробнее в повторе!
- Как часто этим летом возникают проблемы с отпусками?
- Может ли работодатель не пустить сотрудника в отпуск?
- Законно ли отправлять людей принудительно в отпуск?
- Может ли сотрудник не согласиться?
- Считается ли нормой двойная работа вместо отпускников?
- Может ли работник отказаться от повышенной нагрузки?
- Если работодатель грозит увольнением, как действовать?
- Что предпринять, чтобы не возникло проблем?
- Когда уходить в отпуск выгоднее всего?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata