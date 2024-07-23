«Работник вправе сам назначить себе отпуск»: Трудовую инспекцию засыпали жалобами

Уволить одним днем работника, воспользовавшегося своим законным правом на отпуск, невозможно.

Работник также может оспорить отказ в предоставлении отпуска. Для этого необходимо обратиться в суд или комиссию по трудовым спорам. Однако опротестовать решение работодателя нужно успеть в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления от работодателя, а не по окончании трудового договора.

– В каких случаях можно заставить работника принудительно взять отпуск?

– Есть и такие жалобы в Трудовую инспекцию. В некоторых случаях работодатели пытаются таким образом решить свои финансовые проблемы. Это не всегда законно.

Если работодатель решает в одностороннем порядке отправить сотрудника в отпуск (например, в коллективный отпуск) без его согласия, предварительно не отметив ничего в графике отпусков, то это противозаконно. Необходимо иметь график отпусков либо заявление от работника.

Работник может не согласиться уходить в отпуск и требовать работу. Это обязанность работодателя – своевременно обеспечивать работника соответствующей нагрузкой и выплачивать зарплату.

– При этом неиспользованный отпуск не сгорит?

– Работник уйдет в отпуск согласно ранее составленному графику отпусков или тогда, когда он сам захочет, если такого графика не существует. Работодатель может попросить работника пойти на уступки и компромиссы, но решения об отправке в принудительный отпуск не могут приниматься в одностороннем порядке.

– Нужно ли поддаваться угрозам об увольнении?