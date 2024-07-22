«С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию нашей коллективной обороны за поколение», - заявила пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла в интервью медиакомпании CNN в воскресенье, 21 июля.

«Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», - подчеркнула она.

Основным вопросом, по ее мнению, является готовность союзников к затяжной войне, такой как в Украине. Речь идет о промышленном потенциале, расходах на оборону и реакции общества. К последнему относится вопрос о призыве в армию. «Решение о том, как набирать и обучать военнослужащих, принимают отдельные страны», - сказала Дахлалла.

«Около трети членов НАТО имеют ту или иную форму обязательной военной службы. Некоторые союзники рассматривают возможность введения воинской обязанности. Однако мы как альянс не предписываем обязательную военную службу», - указала она.

По словам пресс-секретаря НАТО, главное, чтобы союзники продолжали иметь боеспособные вооруженные силы для защиты своей территории и населения. «Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, придется изменить способ мобилизации на войну, изменить способ производства военной техники, набора и обучения персонала», - указал в интервью CNN полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон, руководитель отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики.

«Это трагическая правда, что мы...в 2024 году решаем вопросы о том, как мобилизовать миллионы людей, чтобы бросить их в мясорубку потенциальной войны, но именно сюда нас завела Россия», - добавил он.

«Риски более масштабной войны в Европе возросли после того, как президент России Владимир Путин "наконец-то прибег к открытому конфликту" в Украине, преследуя свою цель "воссоздать советскую империю"», - указал генерал в отставке Уэсли Кларк, который занимал пост Верховного главнокомандующего НАТО в Европе.

«Сейчас в Европе идет война, о которой мы никогда не думали», - сказал Кларк, возглавлявший силы НАТО во время войны в Косово.

«Является ли это новой холодной войной или зарождающейся горячей войной, неясно, - продолжил он, - но это очень неотложное предупреждение НАТО о том, что мы должны восстановить нашу оборону».