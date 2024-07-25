Пострадавший по вине нетрезвого водителя мотоциклист скончался в больнице

20 июля около 18:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Нурме волости Тори. Авария произошла на перекрестке шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Нурме-Папсааре-теэ, где 53-летний водитель автомобиля Škoda, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил левый поворот и врезался в мотоцикл, двигавшийся по главной дороге. Водитель мотоцикла, 64-летний мужчина, был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался сегодня утром.

Руководитель патрульной группы Ляэнеской префектуры Эйво Эвертсоо сказал, что, к сожалению, некоторые люди до сих пор не понимают, что употребление алкоголя и вождение несовместимы.

«Вождение в нетрезвом состоянии может иметь трагические последствия. Поэтому я призываю всех, кто замечает водителя с подозрительным стилем вождения на дороге, незамедлительно сообщать об этом в полицию. Также препятствуйте садящимся за руль после употребления алкоголя или сообщайте об этом по номеру 112», - добавил он.