ФОТО Синдром гингко билоба, или Сто десять лет одиночества

В своих воспоминаниях о 80-х годах прошлого века ныне покойный эстонский архитектор и конструктор Айн Андрессоо назвал уникальное дерево гинкго билоба, растущее в центре Таллинна, единственным экземпляром в Европе. К сожалению, как мы выяснили, зодчий ошибся. Их даже в Таллинне, по рассказам старожилов, было несколько штук. Но самое известное - одно.
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Если идти по левой стороне Пярнуского шоссе по направлению к закрытому ныне кинотеатру «Космос», то, подходя к тишайшей улице Сюда, вы сразу его увидите: высокое дерево со сбегающими по веткам сверху вниз веероподобными листьями необычного оттенка зеленого цвета.
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