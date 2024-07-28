ФОТО Синдром гингко билоба, или Сто десять лет одиночества

В своих воспоминаниях о 80-х годах прошлого века ныне покойный эстонский архитектор и конструктор Айн Андрессоо назвал уникальное дерево гинкго билоба, растущее в центре Таллинна, единственным экземпляром в Европе. К сожалению, как мы выяснили, зодчий ошибся. Их даже в Таллинне, по рассказам старожилов, было несколько штук. Но самое известное - одно.