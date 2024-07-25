Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин отметил, что благодаря решению правительства почти 140 учителей, владеющих эстонским языком на уровне B1, смогут продолжить работу в школах города. Они продолжат активно изучать язык, чтобы к августу следующего года довести свой уровень до требуемого B2.
В этом учебном году в школах Таллинна продолжат работу почти 140 учителей с категорией эстонского языка В1
По словам вице-мэра Алексея Яшина, решение правительства - разумный шаг, который поддерживает качество образования и в тех классах, где продолжается обучение на русском языке.
«Решение о переходе на обучение на эстонском языке принято, и Таллинн делает все возможное, чтобы поддержать в этом процессе учащихся, учителей и родителей. Столичные учебные заведения и педагоги прилагают максимум усилий, чтобы повысить уровень владения языком до необходимого. Многие уже соответствуют установленным требованиям, а те, кто еще не достиг этого уровня, не теряют мотивацию и продолжают изучать эстонский язык, чтобы внести свой вклад в качественное образование и поддержать переход на обучение на эстонском языке», - сказал Яшин
«Важно подчеркнуть, что этот год дан учителям, чтобы они могли довести свои языковые навыки до необходимого уровня, что является условием для их работы в будущем. Таллинн активно поддерживает своих учителей в этом процессе, предлагая различные меры поддержки для достижения необходимого уровня владения языком», - добавил он.
В настоящее время в школах Таллинна, переходящих на обучение на эстонском языке, работает порядка 1150 учителей, чей уровень владения языком полностью соответствует требованиям. Примерно 140 учителей городских школ владеют эстонским языком на уровень B1 - они должны повысить свой уровень до требуемого к 1 августа следующего года.
В то же время в школах Таллинна работает примерно 80 педагогов, не имеющих уровня B1, с которыми придется расторгнуть трудовой договор с 1 августа этого года. Город сотрудничает с Кассой по безработице, чтобы поддержать тех учителей, которые вынуждены покинуть свои рабочие места.
С марта по июнь 118 работников таллиннской системы образования сдали экзамен на знание эстонского языка.
Таллинн и впредь будет предлагать различные меры поддержки, чтобы поддержать мотивацию работников образования для достижения следующего уровня владения языком.
В языковых курсах, проводимых при поддержке Таллинна, участвуют 700 работников образования (в 2023 году - 319, в 2022 году - 195). Осенью продолжится также проект языковой мобильности, цель которого - способствовать практическому использованию эстонского языка среди учителей детских садов и школ с русским языком обучения. Участвуя в проекте, учитель получает интенсивный опыт работы в эстонской языковой среде, ежедневно практикуя эстонский язык с коллегами, детьми и родителями.
Чтобы смягчить ситуацию нехватки учителей в школах и детских садах Таллинн предлагает им комплексную поддержку в подборе кадров. В настоящее время в городских образовательных учреждениях имеется более 200 активных вакансий.