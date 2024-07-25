В этом учебном году в школах Таллинна продолжат работу почти 140 учителей с категорией эстонского языка В1

По словам вице-мэра Алексея Яшина, решение правительства - разумный шаг, который поддерживает качество образования и в тех классах, где продолжается обучение на русском языке.

«Решение о переходе на обучение на эстонском языке принято, и Таллинн делает все возможное, чтобы поддержать в этом процессе учащихся, учителей и родителей. Столичные учебные заведения и педагоги прилагают максимум усилий, чтобы повысить уровень владения языком до необходимого. Многие уже соответствуют установленным требованиям, а те, кто еще не достиг этого уровня, не теряют мотивацию и продолжают изучать эстонский язык, чтобы внести свой вклад в качественное образование и поддержать переход на обучение на эстонском языке», - сказал Яшин

«Важно подчеркнуть, что этот год дан учителям, чтобы они могли довести свои языковые навыки до необходимого уровня, что является условием для их работы в будущем. Таллинн активно поддерживает своих учителей в этом процессе, предлагая различные меры поддержки для достижения необходимого уровня владения языком», - добавил он.

В настоящее время в школах Таллинна, переходящих на обучение на эстонском языке, работает порядка 1150 учителей, чей уровень владения языком полностью соответствует требованиям. Примерно 140 учителей городских школ владеют эстонским языком на уровень B1 - они должны повысить свой уровень до требуемого к 1 августа следующего года.