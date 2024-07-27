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Заместитель министра торговли: военная помощь США Украине достигла 82 миллиарда долларов

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Заместитель министра торговли США Мариса Лаго 26 июля в Киеве.
Заместитель министра торговли США Мариса Лаго 26 июля в Киеве. Фото: Kirill Chubotin

США с начала полномасштабной войны предоставили Украине помощь на общую сумму в 82 миллиарда долларов, заявила в пятницу, 26 июля, заместитель министра торговли США Мариса Лаго во время визита в Киев.

Перевод: Сергей Светлов

«На практике США продолжают мобилизовать широкую коалицию союзников и партнеров для предоставления Украине военной, экономической и гуманитарной помощи. США предоставили Украине помощь на сумму 82 миллиарда долларов с начала этой жестокой, необоснованной войны», - сказала она на пресс-конференции.

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