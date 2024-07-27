США с начала полномасштабной войны предоставили Украине помощь на общую сумму в 82 миллиарда долларов, заявила в пятницу, 26 июля, заместитель министра торговли США Мариса Лаго во время визита в Киев.
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Заместитель министра торговли: военная помощь США Украине достигла 82 миллиарда долларов
Перевод: Сергей Светлов
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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