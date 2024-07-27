Заместитель министра торговли: военная помощь США Украине достигла 82 миллиарда долларов

«На практике США продолжают мобилизовать широкую коалицию союзников и партнеров для предоставления Украине военной, экономической и гуманитарной помощи. США предоставили Украине помощь на сумму 82 миллиарда долларов с начала этой жестокой, необоснованной войны», - сказала она на пресс-конференции.