В коалиционном соглашении заложена большая проблема, связанная с инфляцией, а именно – подстегивание инфляции. План по налогообложению включает целый ряд срочных и отложенных до следующего года мер, которые вкупе не могут не подстегнуть инфляцию. Из этого вытекает снижение покупательской способности населения.
С введением налога на прибыль в корне меняется модель экономики. Эстония всегда славилась тем, что обложение налогами прибыли происходило только в случае выплат, а инвестиции не облагались налогом. К сожалению, сейчас мы от этого принципа отходим. И хотя это вполне объяснимо тем, что нам временно необходимо финансировать рост расходов на оборону, при этом создается прецедент.
Есть и еще один пункт обвинения. Сегодня никто, включая самого министра финансов, не может ответить, как новые налоги, в том числе пресловутые 2% из подоходного налога, НДС и доходов предприятий в едином пакете безопасности, будут взиматься и использоваться.
– Точно известно, что 2% будут взиматься даже с пенсионеров и малообеспеченных людей…
– А это вообще отдельная тема. И это тоже новшество.
– По сути, это снижение не облагаемого налогом минимума?
– Практически, да. Теоретически, нет. В данном случае не используются безналоговые ступени. Это называется временным дополнительным налогообложением.
– К чему приведет введение налога на прибыль предприятий? И почему банки, по сути, не тронуты? При их рентабельности в 20% они переживут налог в 2%, а вот для остальных это превращается в угрозу инвестициям, поскольку предприятия, как правило, инвестирует от 2% до 5%. Не перестанет ли наш бизнес вкладываться в развитие?