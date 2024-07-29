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Райво Варе: правительство работает не на рост, а на задержку восстановления экономики (11)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • План коалиции подстегнет неуверенность и инфляцию
  • Нет амбиций и идеи, куда мы движемся и чего хотим
  • Отключение от энергорынка РФ обернется новым налогом

Что зашифровано в новом коалиционном договоре? Какие сигналы посланы предпринимателям и населению? Правительство работает на спад или на рост экономики?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономике Райво Варе.

Выдержки из беседы:

– В марте вы прогнозировали в этой студии, что кризис будет долгим. Улучшился ли ваш прогноз после прочтения коалиционного соглашения и анализа финансово-экономического блока документа?

– Не очень. Кризисы цикличны, и скорость их преодоления сильно зависит от принимаемых решений. Кризис продолжается третий год – идет спад экономики, растет неуверенность. В таких условиях нужно создавать новую парадигму.

Вы спрашиваете о сигналах предпринимателям и населению? Так вот этот сигнал должен придавать уверенность, прогнозируемость, оптимизм. Ничего подобного, к сожалению, в этом документе нет. Проблема приведет к тому, что выход из этого кризиса будет затягиваться и отличаться от нормального варианта преодоления спада. Это может продлиться до конца года, а то и больше.

Полагаю, что концу первого полугодия 2025 года мы выйдем из нулей, но это не произойдет быстро или стремительно, как в прошлый раз. В этот раз мы будем выходить из всего этого медленно и нудно.

– Для начала хотя бы из минуса выйти. Спад экономики составляет –2,4%. Это данные Банка Эстонии за I квартал в годовом разрезе…

– Дожили! Экономика Эстонии 30 лет развивалась опережающими темпами, а сейчас мы думаем о том, что слава богу, если до нулей дойдем. Если выкарабкаемся из этого, то уже хорошо. Это и есть изменение парадигмы.

В коалиционном соглашении заложена большая проблема, связанная с инфляцией, а именно – подстегивание инфляции. План по налогообложению включает целый ряд срочных и отложенных до следующего года мер, которые вкупе не могут не подстегнуть инфляцию. Из этого вытекает снижение покупательской способности населения.

С введением налога на прибыль в корне меняется модель экономики. Эстония всегда славилась тем, что обложение налогами прибыли происходило только в случае выплат, а инвестиции не облагались налогом. К сожалению, сейчас мы от этого принципа отходим. И хотя это вполне объяснимо тем, что нам временно необходимо финансировать рост расходов на оборону, при этом создается прецедент.

Есть и еще один пункт "обвинения". Сегодня никто, включая самого министра финансов, не может ответить, как новые налоги, в том числе пресловутые 2% из подоходного налога, НДС и доходов предприятий в едином пакете безопасности, будут взиматься и использоваться.

– Точно известно, что 2% будут взиматься даже с пенсионеров и малообеспеченных людей…

– А это вообще отдельная тема. И это тоже новшество.

– По сути, это снижение не облагаемого налогом минимума?

– Практически, да. Теоретически, нет. В данном случае не используются безналоговые ступени. Это называется временным дополнительным налогообложением.

– К чему приведет введение налога на прибыль предприятий? И почему банки, по сути, не тронуты? При их рентабельности в 20% они переживут налог в 2%, а вот для остальных это превращается в угрозу инвестициям, поскольку предприятия, как правило, инвестирует от 2% до 5%. Не перестанет ли наш бизнес вкладываться в развитие?

– Предприятия могут инвестировать не из собственного капитала, а из заемного. А там еще и ставки высокие. И выбора нет. Это означает, что у предприятий останется еще меньше стимулов финансировать новые инвестиции. Их лучше отложить, поскольку существует определенный элемент неуверенности.

Предприниматели почти уверены, что нынешний подход правительства не позволит достичь заявленных целей. Особенно на фоне того, что восстановление экономики возьмет больше времени, чем предполагалось. А это опять будет означать нехватку денег, борьбу с дефицитом госбюджета, которые вынудят правительство придумывать еще что-нибудь.

Зачем предпринимателям заниматься бизнесом в условиях риска? В такой ситуации инвестировать будут готовы немногие, да и то не на долговременной основе, а только в краткосрочные конкретные сделки.

– В чем заключаются меры поддержки бизнесу? Сокращение бюрократии, абстрактное обещание привлечь инвестиции, стремление улучшить финансовую ситуацию – это не просто лозунги?

– Пока это заложено на уровне лозунгов. Больше мы ничего не знаем. Да, лозунги абсолютно правильные. Давно пора!

Единственное практическое обещание – сокращение расходов в госаппарате: 10% в течение трех лет, поэтапно 5%, 2% и 3% соответственно. Общая экономия составит 800 млн евро. Пока мы не знаем, будет ли это в реальности осуществлено.

Налоговый план преследует цель получить немедленно более 1 млрд евро. А за счет сокращений расходов госаппарата – в лучшем случае 100 млн евро, да и то, если получится. Это тягучая и неприятная история. На самом деле в публичном секторе до сих пор идет рост – как количественный, так и по расходам. Все ссылаются на нехватку средств пожарным, полицейским, учителям и медикам. Однако проблема вовсе не в этом, так как растут-то управленческие расходы. Причем растут всё время.

– Сейчас много говорится об электроэнергии, которая у нас вдвое дороже, чем в Финляндии и Швеции, а кредиты обходятся на 1–1,5% дороже. Как устранить конкурентные недостатки? Предлагаются ли решения в коалиционном соглашении?

– Нет. Мы продолжаем верить в абсолютность свободного рынка, который на самом деле не свободен, а спекулятивен. Во-вторых, мы еще не знаем последствий структурных изменений на энергорынке, которые будут связаны с отключением в начале следующего года от России.

– Уже не скрывают, что электричество заметно подорожает...

– Это уже 100% известно, что станет дороже. И что это? Плата за электричество или фактический налог? Ведь это будут платить все, как 2% с нуля в оборонный пакет. По существу, это точно такой же налог. В данном случае – за поддержание частоты на нужном уровне и для осуществления необходимых инвестиций.

Фактически это будет означать целевой налог для всех без исключений. Тем самым мы еще раз подстегнем инфляцию, и как следствие – уменьшим конкурентоспособность, что обусловит задержку экономического развития и негативный задел по конкурентоспособности на будущее.

Не дай бог додумаются обложить налогом с оборота еще и экспорт! Тогда всё! Тогда будет гарантирован обвал экономики.

– Просчитаны ли последствия введения автоналога и ежегодного повышения акцизов на 5%? Не грозит ли нам опять всплеск приграничной торговли? Почему мы готовы снова наступить на те же грабли?

– Как практик, я думаю, что вы правы, так и будет. Теоретически, конечно, какие-то расчеты делались, но не в смысле влияния на экономику, то есть на потребление. Просчитывалось лишь предположительное фискальное влияние, то есть наполняемость бюджета налогами. Планируется собрать где-то 200 млн евро за счет автоналога и чуть больше за счет акцизов.

К чему мы идем? Предприниматели открыто говорят о двух проблемах. У нас нет амбиций. Мы не знаем, чего хотим даже в перспективе на ближайшие 10 лет. Нет большой идеи, куда мы движемся и чего хотим. Во-вторых, в условиях давления налогов на потребление быстрого восстановления экономики точно не будет, а падение потребления приведет к сокращению доходной налоговой базы. Расчеты по сбору налогов не оправдаются.

– Расчеты окажутся просчетом?

– Именно. И тогда у правительства появится искушение снова что-нибудь предпринять, чтобы закрыть дыру в бюджете.

– Правительство работает на спад или рост экономики?

– На словах работает на рост. В реальности – на задержку восстановления экономики.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: спад в экономике затянется?
Студия Postimees: спад в экономике затянется? Фото: Oliver Kaur
  • В начале марта Райво Варе прогнозировал, что кризис будет долгим. Улучшился ли этот прогноз после анализа экономического блока коалиционного соглашения?
  • Как повлияет на экономику новый налоговый план? На сколько лет может затянуться экономический спад, который длится уже 3,5 года?
  • По кому ударит больше всего повышение налогов? 
  • С 2025 года налоги будут повышаться каждые полгода: сначала подоходный до 22%, через полгода – налог с оборота до 24%, и еще через полгода – подоходный налог до 24%. К чему это приведет? 
  • Просчитаны ли последствия введения автоналога и роста акцизов?
  • Что ждет пенсионеров?
  • Можно ли рассматривать чрезвычайный налог в 2%, взимаемый с первого евро, как снижение не облагаемого налогом минимума?
  • Как отразится на развитии предприятий налог на прибыль?
  • Что станет результатом сокращения расходов госсектора на 10%?
  • В чем заключаются меры поддержки предпринимателей? 
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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