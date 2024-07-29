Какие сигналы посланы предпринимателям и населению? Что зашифровано в новом коалиционном договоре? Правительство работает на спад или рост экономики?
Студия Postimees: спад в экономике затянется?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономике Райво Варе. Смотрите интервью в 10:30!
- В начале марта Райво Варе прогнозировал, что кризис будет долгим. Улучшился ли этот прогноз после анализа экономического блока коалиционного соглашения?
- Как повлияет на экономику новый налоговый план? На сколько лет может затянуться экономический спад, который длится уже 3,5 года?
- По кому ударит больше всего повышение налогов?
- С 2025 года налоги будут повышаться каждые полгода: сначала подоходный до 22%, через полгода – налог с оборота до 24%, и еще через полгода – подоходный налог до 24%. К чему это приведет?
- Просчитаны ли последствия введения автоналога и дальнейшего роста акцизов?
- Что ждет пенсионеров?
- Можно ли рассматривать чрезвычайный налог в 2%, взимаемый с первого евро, как снижение не облагаемого налогом минимума?
- Как отразится на развитии предприятий налог на прибыль?
- Что станет результатом сокращения расходов госсектора на 10% в течение трех лет?
- В чем заключаются меры поддержки предпринимателей? Это не просто лозунги?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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