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Студия Postimees: спад в экономике затянется?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Какие сигналы посланы предпринимателям и населению? Что зашифровано в новом коалиционном договоре? Правительство работает на спад или рост экономики?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономике Райво Варе. Смотрите интервью в 10:30!

  • В начале марта Райво Варе прогнозировал, что кризис будет долгим. Улучшился ли этот прогноз после анализа экономического блока коалиционного соглашения?
  • Как повлияет на экономику новый налоговый план? На сколько лет может затянуться экономический спад, который длится уже 3,5 года?
  • По кому ударит больше всего повышение налогов? 
  • С 2025 года налоги будут повышаться каждые полгода: сначала подоходный до 22%, через полгода – налог с оборота до 24%, и еще через полгода – подоходный налог до 24%. К чему это приведет? 
  • Просчитаны ли последствия введения автоналога и дальнейшего роста акцизов?
  • Что ждет пенсионеров?
  • Можно ли рассматривать чрезвычайный налог в 2%, взимаемый с первого евро, как снижение не облагаемого налогом минимума?
  • Как отразится на развитии предприятий налог на прибыль?
  • Что станет результатом сокращения расходов госсектора на 10% в течение трех лет?
  • В чем заключаются меры поддержки предпринимателей? Это не просто лозунги? 
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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