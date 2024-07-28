WP: истребители F-16 в Украине не переломят ход войны с РФ

По их словам, самолетов у украинской армии будет «слишком мало», тогда как российских средств противовоздушной обороны (ПВО), способных сбить F-16, «слишком много».

Ожидается, что истребители усилят ПВО Украины, но не помогут в нанесении ударов по скоплениям войск РФ и военным объектам на линии фронта. Как утверждают источники WP, в первое время F-16 не будут летать к линии фронта, а значит Украина вряд ли сможет сдерживать российские самолеты, пересекающие ее границу, и тем более - наносить с помощью F-16 удары по территории РФ.

Вместе с тем украинские чиновники полагают, что потенциальная угроза от американских истребителей, вероятно, будет отпугивать самолеты РФ, сбрасывающие на Украину корректируемые авиабомбы (КАБ).

Источник WP: Россия готовится сбивать F-16

Высокопоставленный украинский военный чиновник заявил изданию, что РФ тестирует дальность ударов зенитно-ракетного комплекса C-400, чтобы понять, подходит ли он для уничтожения истребителей. По его словам, в конце 2023 года российские военные выпустили ракеты с макетами боеголовок, которые достигли города Кременчуг в более чем 200 км от места запуска.

У ВВС России - более современный авиапарк

Хотя F-16 модернизируют боевой авиапарк Украины, истребители ВВС России в сравнении с ними являются более современными, указали собеседники издания. Кроме того, количество российских военных самолетов значительно превосходит воздушный флот Украины.