Эстония является одной из стран, в которых достаточно заметно сейчас присутствие недавних переселенцев из России. Публицист Вадим Штепа пишет, что часто эти политэмигранты вполне современные люди - предприниматели, айтишники, люди творческих профессий, и рассуждает о гипотетическом эксперименте: предположим, Эстония сдает этим людям в аренду какой-нибудь малый остров, и они попытаются построить там «русский Сингапур», развитое город-государство, свободную страну «здесь и сейчас».
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Что получится, если эстонское государство сдаст российским релокантам в аренду необитаемый остров?
В начале месяца я написал для Радио Свобода «утопическую» колонку о том, что новейшие российские политэмигранты, которых уже как минимум миллион человек в разных странах, могли бы купить или арендовать у какой-нибудь страны небольшой остров и попытаться построить на нем свою самостоятельную демократическую республику.
Но к сожалению, упомянутые в колонке «бывшие российские олигархи», которые также оказались за рубежом, идеей не заинтересовались. Вместо этого практического инвестиционного проекта они продолжают строить различные теории постпутинского будущего. Поэтому я решил немного развить эту тему в местном, эстонском контексте.
После России-2
На размышления о «русском острове» меня навела состоявшаяся в прошлом году в Таллинне презентация Ромы Либерова «После России». Это аудиодиск с довольно уникальным концептом - современные российские музыканты, вынужденные уехать от путинской диктатуры, поют песни на стихи своих исторических предшественников ровно вековой давности, поэтов 1920-х годов, которые также были вынуждены бежать от диктатуры, только большевистской.
Тогда я задумался: «Эта историческая рифма, помимо прочего, задает один страшный вопрос. В 1920-е годы многие эмигранты «сидели на чемоданах» в ожидании скорого падения большевиков, однако ждать пришлось 70 лет. Не случится ли так и на этот раз, несмотря на расхожую у новейшей эмиграции уверенность в скором падении путинизма?».
Нынешние «релоканты» в основном - люди вполне современные: предприниматели, айтишники, творческая публика. Хотя многие из них в других странах вынуждены работать не по специальности - и оттого теряют свои квалификации. И если в нынешней России оставаться невозможно, а полная интеграция в другую культуру проблематична, может быть, надо поискать какой-то практический выход? Не ждать какой-то «прекрасной России будущего», а строить свою свободную страну «здесь и сейчас».
У Эстонии в Балтийском море - около полутора тысяч островов, зачастую необитаемых. И правительство могло бы устроить эксперимент - сдать один из них в аренду российским «релокантам». Получится ли у них там «русский Сингапур», развитый город-государство, также расположенный на очень небольшом острове?
Но соображения на эту тему довольно быстро привели меня от восторга к скепсису. Основная проблема в том, что большинство новейших релокантов из России продолжают сохранять типично российскую ментальность. Это кардинальная разница с сингапурцами, которые глубоко отличаются от континентальных китайцев - и по своему политическому мышлению, и психологически.
Сингапурскому лидеру Ли Куан Ю удалось построить уникальную страну, потому что он стремился к всесторонней модернизации, а к коммунистической китайской империи относился враждебно, и к коррупции непримиримо. А многие нынешние «либеральные оппозиционеры» из российской эмиграции сами в свое время успели или побывать в имперской власти, или поработать в ее пиар-обслуживании. Или разбогатели на торговле нефтегазом, что трудно назвать модернизационной экономикой.
«Элитарно-коррупционные» схемы им прекрасно знакомы, и отказываться от них никто не спешит. Поэтому они хотят лишь поменять «плохого» кремлевского царя на «хорошего», но саму империю сохранить - ее распада они боятся пуще всего.
Могут ли такие люди организовать демократическую республику на независимом острове? Если они уже сейчас увлечены написанием новой российской конституции, хотя их никто не избирал. Вообще, в российской политэмиграции существует множество не просто различных, а даже враждующих между собой движений, которые уверены, что именно их проект станет основой «свободной России», а его оппоненты «работают на Кремль».
Проблема России в том, что она никогда не была нормальной парламентской республикой. И если представить себе модель власти на таком острове, она скорее всего быстро воспроизведет российскую - вождя с приближенными олигархами.
Российско-советская война
Но если все-таки представить, что в эстонской акватории Балтики возникнет этот «русский остров», там вряд ли будут хозяйничать одни политэмигранты. Туда наверняка потянется множество русскоязычных «эстоноземельцев» с континента, которые за десятилетия жизни в стране так и не освоили ее государственный язык.
При этом они вовсе не желают переезжать в Россию, хотя одобряют имперскую политику Путина. Но в Европе им живется комфортнее - и на войну в Украину никто не мобилизует. Их скорее можно называть не «россиянами», а странным историческим продолжением «советских людей» - ментально они так и остались в СССР. И в «русском острове» увидят его возрождение.
Их отношения с российскими политэмигрантами сразу не заладятся. Это уже и сегодня можно наблюдать в Эстонии, когда на различных мероприятиях сталкиваются новейшие релоканты и советские «эстоноземельцы». Несмотря на то, что они формально говорят на одном - русском языке, общего языка в плане идей и интересов, как правило, не находят. А в островной изоляции противостояние этих сообществ резко обострится.
Например, «прогрессивные» релоканты организуют на острове очередной квир-фестиваль, поскольку считают эту тематику одной из главных в своей политической борьбе. Вообще, многие из них понимают свободу как возможность бесконечных развлечений. Но чем это кончается - Николай Носов уже давно пророчески описал в истории про дурацкий остров из «Незнайки на Луне».
На фестиваль наверняка придут поклонники «традиционных ценностей», вооруженные не только «духовными скрепами». И на острове разгорится гражданская война, в которую эстонскому государству придется вмешаться и прекратить этот эксперимент. Но только куда девать его участников?