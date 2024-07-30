ВАДИМ ШТЕПА Что получится, если эстонское государство сдаст российским релокантам в аренду необитаемый остров?

У Эстонии в Балтийском море - около полутора тысяч островов, зачастую необитаемых. И правительство могло бы устроить эксперимент - сдать один из них в аренду российским «релокантам». Получится ли у них там «русский Сингапур», развитый город-государство, также расположенный на очень небольшом острове?

Но соображения на эту тему довольно быстро привели меня от восторга к скепсису. Основная проблема в том, что большинство новейших релокантов из России продолжают сохранять типично российскую ментальность. Это кардинальная разница с сингапурцами, которые глубоко отличаются от континентальных китайцев - и по своему политическому мышлению, и психологически.

Сингапурскому лидеру Ли Куан Ю удалось построить уникальную страну, потому что он стремился к всесторонней модернизации, а к коммунистической китайской империи относился враждебно, и к коррупции непримиримо. А многие нынешние «либеральные оппозиционеры» из российской эмиграции сами в свое время успели или побывать в имперской власти, или поработать в ее пиар-обслуживании. Или разбогатели на торговле нефтегазом, что трудно назвать модернизационной экономикой.

«Элитарно-коррупционные» схемы им прекрасно знакомы, и отказываться от них никто не спешит. Поэтому они хотят лишь поменять «плохого» кремлевского царя на «хорошего», но саму империю сохранить - ее распада они боятся пуще всего.