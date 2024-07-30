Александр Стубб уверен, что мир подходит к моменту, когда необходимо начинать переговоры между Украиной и Россией
Президент Финляндии заявил о приближении мирных переговоров по Украине
«Мы подходим к моменту, когда необходимо начать переговоры», - сказал президент Финляндии в интервью французской газете Le Monde.
Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас начинать дискуссии о территориальных уступках, финский президент подчеркнул, что следует различать дискуссии и мир.
«Мы должны различать возможный процесс дискуссии, который не является самоцелью, и мир. Начало переговоров не означает, что вы пойдете на уступки», - пояснил свою мысль профессиональный дипломат.
«Реальность такова, что к этим переговорам следует привлечь Китай, страны глобального Юга и Россию», - считает президент Финляндии. Он уверен, что
Китай обладает значительными возможностями, чтобы содействовать прекращению конфликта.
Стубб также отметил, что необходимо вести речь именно о разрешении конфликта, «а не просто об умиротворении». По словам президента Финляндии «Украине нужны гарантии безопасности».
«И здесь мы можем помочь посредством двусторонних соглашений и возможного пути в НАТО и, конечно же, в Европейский Союз [ЕС]», - добавил президент Финляндии.
Ранее Путин заявил о готовности РФ прекратить войну в случае отказа Киева сразу от четырех областей на востоке и юго-востоке страны.
План действий по достижению мира в Украине будет разработан Киевом до конца ноября, при этом вскоре начнутся «детальные обсуждения с подходящими странами по вопросам территориальной целостности». Об этом ранее в интервью японскому телеканалу NHK сообщил президент Владимир Зеленский.
Полномасштабная военная агрессия России против Украины продолжается уже 888 дней.