Разумеется, у родителей возникнут вопросы. Однако в крайнем случае нам придется прибегнуть к такой мере. Решение будет принято в ближайшие недели.

– Есть ли уверенность, что обвала качества образования не произойдет?

– Думаю, что в Таллинне этот обвал, если и будет, то минимальным, и лишь в некоторых учебных заведениях. Если мы нечто подобное зафиксируем, город будет готов поддержать эти школы и детсады дополнительными ресурсами, методами и своим вниманием.

– Позволит ли отсрочка, в результате которой ряд учителей смогут еще год преподавать в школах на основании временных договоров, решить проблему перехода на эстонский?

– Подчеркну, что переход на эстонский – это не проблема, просто есть вытекающие из этого процесса проблемы. Переход – это решенный вопрос и его никто не оспаривает.

– Разумеется, но почему прорыва пока не случилось?

– Настоящий переход в этом году произойдет только в детсадах, а также в первых и четвертых классах. И если в детсадах всех необходимых учителей пока нет, то для первых и четвертых классов кадров хватает. Параллельно с тех учителей, которые пока не преподают на эстонском, продолжат требовать более высокое знание эстонского.