Кто пришел на замену уволенным учителям? Решит ли временная отсрочка проблему дефицита кадров, обострившуюся с переходом на эстонский язык обучения? Укомплектованы ли классы и группы педагогами?
Вице-мэр Яшин: завтра Таллинн уволит 80 учителей, но город активно помогает школам деньгами и курсами (5)
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, партия «Ээсти 200».
Выдержки из беседы:
– Что изменилось в школах и детсадах к началу августа?
– Изменения значительные. Прежде всего, это решение правительства. Вступивший в силу с прошлого четверга указ (увольнение педагогов с В1 отсрочено на год – прим.ред.) значительно изменил ситуацию в столичных школах и детских садах. Кроме того, кто-то успешно сдал экзамены, кого-то удалось завербовать на работу в школу. Сейчас ситуация выглядит в два раза лучше по сравнению с июнем.
Подробнее о цифрах. В июне в детсадах Таллинна не хватало 90 учителей, владеющих эстонским на уровне С1 или родного языка. Сейчас – 46. Разница сократилась за счет того, что 16 педагогов сдали экзамен на С1 и еще 30 человек со знанием языка удалось привлечь на работу в детсады.
Таким образом, половина проблемы решена. И это при том, что ряд детсадов переходит на систему 1 учитель + 2 помощника учителя. До сих пор было наоборот. Провернув временные структурные изменения, в детсадах еще не хватает 46 учителей.
В школах ситуация иная. В июне мы говорили о том, что 350 учителей не имеют требуемой для продолжения преподавания на русском языке категории В2. На данный момент таких учителей осталось 80. Завтра, то есть с 1 августа, когда вступает поправка к Закону о языке, с ними придется расторгнуть трудовой договор.
– Уволить за несоответствие занимаемой должности?
– За несоответствие квалификации. С этого момента язык является обязательной частью квалификации, без этого продолжить работу невозможно. Подчеркну, что принятое в прошлый четверг решение правительства позволит 140 педагогам с категорией В1 продолжить работу, преподавая на русском в тех классах, которые еще не затронуты переходом. Это в основном учителя-предметники. Разумеется, они продолжат учить эстонский, и Таллинн будет поддерживать их в этом весь следующий учебный год, чтобы к августу 2025 года они смогли сдать экзамен на уровень В2.
– А куда пропали из школ еще 130 учителей и тех 350, что не имели категории В2?
– Ваши вычисления верны. Если сложить 140 учителей, которые остаются, и 80, с которыми придется расторгнуть договор, получится 220. Оставшиеся 130 учителей – это те преподаватели, которые решили больше не продолжать работать в системе образования, то есть ушли с работы сами либо по договоренности с директорами школ.
– Таким образом, в школах оголились фронты?
– Сейчас в Таллинне имеется 212 объявлений о поиске учителей: в поисках 107 педагогов находятся школы, 105 – детские сады. Опорных специалистов среди них – 35. С завтрашнего дня к ним можно добавить 80 уволенных педагогов. В сумме – 302 человека.
Если сравнивать ситуацию с той, что была год или два назад, когда перехода еще не было, то мы ищем вполовину больше учителей. Однако ситуация не столь драматична, как изначально казалась. Разумеется, переход влияет на количество незакрытых вакансий.
– Это кризис?
– Небольшой или средний кризис в сфере образования у нас наблюдается из года в год. Сейчас ситуация просто немного обострена.
Ситуация с переходом приведет к тому, что некоторым учителям-предметникам придется преподавать с большей нагрузкой и заменять своих коллег, пока не будут закрыты все вакансии.
– А не получится ли так, что 1 сентября ряду директоров просто некого будет поставить перед классом?
– Чтобы избежать такой ситуации, мы – мэрия и Департамент образования – в последний месяц очень напряженно работаем с директорами. С сентября зарплатный учебный фонд повышается в Таллинне на 7 млн евро. Это позволит директорам предложить более высокие зарплаты при вербовке кадров. Например, нанимая на работу учителей эстонского или реальных предметов, которых просто не найти.
И уже есть результаты. На учительские вакансии претендует больше желающих, но не все они проходят отбор. Основное требование к кандидатам – высшее образование и знание эстонского языка.
– И даже при таких условиях, когда от кандидатов не требуют наличия педагогического образования и опыта, укомплектовать все классы и группы педагогами пока не удается?
– Самый черный сценарий сводится к тому, что в некоторых школах учителям придется работать с повышенной нагрузкой. Разумеется, если они согласны и за дополнительную плату. В детсадах предпринимаются попытки открыть на одну-две группы меньше, чтобы сократить потребность в учителях.
На этой и следующей неделе мы проанализируем, нужно ли где-то еще дополнительно закрыть ряд групп. Детям будут предложены места в других детсадах.
Разумеется, у родителей возникнут вопросы. Однако в крайнем случае нам придется прибегнуть к такой мере. Решение будет принято в ближайшие недели.
– Есть ли уверенность, что обвала качества образования не произойдет?
– Думаю, что в Таллинне этот обвал, если и будет, то минимальным, и лишь в некоторых учебных заведениях. Если мы нечто подобное зафиксируем, город будет готов поддержать эти школы и детсады дополнительными ресурсами, методами и своим вниманием.
– Позволит ли отсрочка, в результате которой ряд учителей смогут еще год преподавать в школах на основании временных договоров, решить проблему перехода на эстонский?
– Подчеркну, что переход на эстонский – это не проблема, просто есть вытекающие из этого процесса проблемы. Переход – это решенный вопрос и его никто не оспаривает.
– Разумеется, но почему прорыва пока не случилось?
– Настоящий переход в этом году произойдет только в детсадах, а также в первых и четвертых классах. И если в детсадах всех необходимых учителей пока нет, то для первых и четвертых классов кадров хватает. Параллельно с тех учителей, которые пока не преподают на эстонском, продолжат требовать более высокое знание эстонского.
Педагоги нам очень нужны. Для того, чтобы в начале года перед классом было кого поставить, город продолжить поддерживать обучение эстонскому и на курсах, и путем языкового обмена, и с помощью специального языкового приложения. Город за всё это платит. Кроме того, предусмотрены мотивирующие более высокие зарплаты для тех, кто уже справился с изучением эстонского или очень старается. Директора могут сами решать, кому платить больше.
Оценить эти усилия можно будет по тому, сколько учителей из получивших отсрочку успешно сдадут экзамен в течение года.
– Вы согласны с распространенным мнением о том, что русские школы обречены на преподавание предметов с акцентом?
– Правда где-то посередине. Нельзя сказать, что такая ситуация будет наблюдаться повсеместно. Я сам учился в столичной Мустамяэской гуманитарной гимназии, где уже 20 лет назад начали преподавать на эстонском. Педколлектив этой школы комплектовали годами, и в конечном итоге там сейчас работают и носители языка, и русскоязычные педагоги с очень хорошим знанием эстонского. Лишь единицы говорят с акцентом.
В общей сложности на переход отведено шесть лет. За этот период всем школам придется предпринять нечто подобное.
– Министр образования Кристина Каллас признала, что без отсрочки пришлось бы сразу закрыть половину русских школ. Почему не закрыли? Пусть бы дети шли в эстонские школы!
– Министр видит более широкую картину по всей Эстонии. Особенно ее сердце болит за Ида-Вирумаа. Думаю, что там без отсрочки ряд школ точно пришлось бы закрыть.
В Таллинне школьная сеть – достаточно компактна, и в случае закрытия хотя бы одной школы детей будет некуда отправить.
– Почему детей не отправить в школы с эстонским языком обучения?
– Эстонские школы тоже перегружены, особенно в Ласнамяэ и Ыйсмяэ. В некоторых классах русских больше, чем эстонцев, но школы справляются, и город их дополнительно поддерживает.
В популярных эстонских школах свободных мест нет, так что Таллинн не может закрыть на данный момент ни одну школу. Все школы нам нужны.
Общая тенденция такова, что количество учеников в русских школах сокращается в этом году на несколько сотен, и примерно на 150 учеников увеличивается в эстонских школах. Речь идет о первоклассниках.
Для того, чтобы сбалансировать эти процессы, будут предприняты некоторые шаги. В будущем учебном году мы планируем выбрать 2–4 пилотные школы – это самые сильные школы, справившиеся с переходом, – и открыть в них классы для носителей эстонского языка, в которых эстонский будет преподаваться как родной. Мы намерены организовать информационную кампанию, призвав эстонских родителей отдавать своих детей в так называемые школы перехода, которые имеют хорошую репутацию и показывают сильные результаты на экзаменах. Почему бы там не открыть классы для эстоноязычных детей?! Начнем встречное движение с самых сильных школ.
Такими школами могли бы стать Тынисмяэская реальная школа, Таллиннская гуманитарная и Мустамяэская гуманитарная гимназии.
Подробнее в повторе!
- Сколько учителей уволено за несоответствие занимаемой должности? Сколько сокращено? Сколько оставлено на работе еще на год?
- Министр образования Кристина Каллас признала, что без отсрочки пришлось бы закрыть сразу половину русских школ. В чем причина?
- Не подорвано ли доверие к переходу на эстоноязычное образование?
- Сколько носителей языка найдено на замену покинувшим школу педагогам?
- Все ли желающие смогут отправить своих детей в эстонские школы?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber