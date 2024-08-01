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Выдворение мигрантов От очередей на границе Эстонии с Россией избавит Финляндия?

Иван Скрябин
, журналист
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Дорожный знак около закрытого погранперехода Ваалимаа на финляндско-российской границе сообщает о расстоянии до Хельсинки и Санкт-Петербурга. Восемь месяцев эти подсказки нужны только местным жителям и то, лишь если они хотя доехать до своей столицы. Граница Финляндии и России остается закрытой с ноября 2023 года, что влияет на загрузку КПП на границе Эстонии с РФ.
Дорожный знак около закрытого погранперехода Ваалимаа на финляндско-российской границе сообщает о расстоянии до Хельсинки и Санкт-Петербурга. Восемь месяцев эти подсказки нужны только местным жителям и то, лишь если они хотя доехать до своей столицы. Граница Финляндии и России остается закрытой с ноября 2023 года, что влияет на загрузку КПП на границе Эстонии с РФ. Фото: Lauri Heino/LEHTIKUVA/SIPA

Нашумевший финский «закон о выдворении», который, по словам политиков, позволяет открыть финляндско-российскую границу, а следовательно - снять напряжение на эстонско-российской границе и уменьшить очереди, принят и вступил в силу. Но ситуация пока не меняется. Что происходит, Rus.Postimees объяснила финский журналист.

«Закон о выдворении», принятый в Финляндии нынешним летом, призван помочь властям соседней страны справиться с гибридными атаками РФ, когда в ЕС направляются иностранцы, не имеющие права въезда в ЕС, но запрашивающие убежища прямо на границе. Нормы, которые позволяют не пускать в Финляндию мигрантов, называются «временными». Спорный с точки зрения норм ЕС закон пока будет действовать год.

Общественники, которые добиваются открытия финляндско-российской границы, жалуются в Еврокомиссию на то, что финское правительство до сих пор не представило план по открытию погранпереходов.

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