Нашумевший финский «закон о выдворении», который, по словам политиков, позволяет открыть финляндско-российскую границу, а следовательно - снять напряжение на эстонско-российской границе и уменьшить очереди, принят и вступил в силу. Но ситуация пока не меняется. Что происходит, Rus.Postimees объяснила финский журналист.
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Выдворение мигрантов ⟩ От очередей на границе Эстонии с Россией избавит Финляндия?
«Закон о выдворении», принятый в Финляндии нынешним летом, призван помочь властям соседней страны справиться с гибридными атаками РФ, когда в ЕС направляются иностранцы, не имеющие права въезда в ЕС, но запрашивающие убежища прямо на границе. Нормы, которые позволяют не пускать в Финляндию мигрантов, называются «временными». Спорный с точки зрения норм ЕС закон пока будет действовать год.
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