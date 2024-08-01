Выдворение мигрантов От очередей на границе Эстонии с Россией избавит Финляндия?

Дорожный знак около закрытого погранперехода Ваалимаа на финляндско-российской границе сообщает о расстоянии до Хельсинки и Санкт-Петербурга. Восемь месяцев эти подсказки нужны только местным жителям и то, лишь если они хотя доехать до своей столицы. Граница Финляндии и России остается закрытой с ноября 2023 года, что влияет на загрузку КПП на границе Эстонии с РФ.

Фото: Lauri Heino/LEHTIKUVA/SIPA