Пару недель назад вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении. И если некоторые из них носили лишь косметический характер, то другие окажут ощутимое влияние на жизнь автомобилистов. А если быть точнее - тяжелее всего придется хроническим нарушителям.
В закон внесли уточнения, благодаря которым ситуация с парковкой машин на тротуарах и велосипедных дорожках должна измениться в лучшую сторону.
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