Пару недель назад вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении. И если некоторые из них носили лишь косметический характер, то другие окажут ощутимое влияние на жизнь автомобилистов. А если быть точнее - тяжелее всего придется хроническим нарушителям.