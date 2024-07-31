В Ида-Вирумаа начали исследовать водные ресурсы

Исследование, осуществляющееся при софинансировании Фонда справедливого перехода, сосредоточено как на состоянии существующих систем водоснабжения, так и на предложении альтернативных решений. В результате конкурса, проведенного Центром экологических инвестиций (KIK), исследование будет проводиться Центром экологических исследований Эстонии, который начал подготовительные работы в июле.

В рамках исследования будет проведена оценка рисков систем водоснабжения для оценки их устойчивости в кризисных ситуациях. Кроме того, будет проанализирована способность водоснабжающих предприятий обеспечить надежность водоснабжения и определены необходимые инвестиции для улучшения ситуации. Также будет рассмотрена необходимость пересмотра запасов грунтовых вод.

Исследование также уделяет внимание районам, не охваченным системами центрального водоснабжения, чтобы определить, сколько жителей потребляют питьевую воду, не соответствующую требованиям, и выявить причины плохого качества воды. Исполнителю работы необходимо предложить меры для улучшения ситуации.

Также предстоит определить потребности в воде планируемых и существующих промышленных предприятий в Ида-Вирумаа. Одной из целей работы является предложение альтернативных решений по водозабору, чтобы обеспечить устойчивое развитие региона без угрозы для надежности водоснабжения. По всем решениям необходимо дать оценку объема инвестиций.

Исследование продлится два года, и по его завершении будет организован ознакомительный семинар для всех заинтересованных. Информация о деятельности проекта будет доступна на сайте KIK.

В мае этого года стало известно, что потенциальным новым предприятиям в Ида-Вирумаа грозит нехватка воды.

Читайте также Эстония Потенциальным новым предприятиям в Ида-Вирумаа грозит нехватка воды

Ситуация, когда государством установлен лимит, согласно которому Järve Biopuhastus, снабжающий водой Кохтла-Ярве и Йыхви, может забирать из водозабора Куртна-Вазавере до 8000 кубометров питьевой воды в день, при фактическом среднем потреблении 6500 кубометров, пока не кажется проблемой.

Однако уже через четыре года разрешенный объем будет сокращен до 6500 кубометров, поскольку водозабор расположен на территории Natura, и целью является защита уникальной Куртнаской озерной системы.