На границе Финляндии с Россией устанавливают контейнеры для просителей убежища

Пограничная охрана рассказала о подготовке к новым методам работы на восточной границе, вызванным так называемым «законом о выдворении». Для его реализации на пограничных пунктах пропуска потребуются помещения для проведения собеседований с просителями убежища.

«В нашу обязанность входит организация необходимой инфраструктуры», -прокомментировал Yle заместитель главы Департамента пограничного и морского транспорта Марко Турунен.

По его словам, оценку ситуации можно провести и не на МАПП, например, даже на природе.

«Если человек попадает в Финляндию, скажем, в удаленной местности в Лапландии, где до ближайшего пункта пропуска 100 километров, то его могут отвезти в определенное место. Оценка может быть произведена в исключительной ситуации, например, в контейнере или даже в машине патруля», - заявил Турунен.

По словам полковника, сейчас 2000 сотрудников Пограничной охраны проходят обучение о действиях в рамках нового закона.

«Закон о выдворении», принятый в Финляндии нынешним летом, призван помочь властям соседней страны справиться с гибридными атаками РФ, когда в ЕС направляются иностранцы, не имеющие права въезда в ЕС, но запрашивающие убежища прямо на границе.

Общественники, которые добиваются открытия финляндско-российской границы, жалуются в Еврокомиссию на то, что финское правительство до сих пор не представило план по открытию погранпереходов.

Как эта ситуация выглядит изнутри финского общества, Rus.Postimees рассказывала коллега по цеху, которая постоянно анализирует эту ситуацию - ведущая Yleisradio Любовь Шалыгина.

Нормы, которые позволяют не пускать в Финляндию мигрантов, называются «временными». Спорный с точки зрения норм ЕС закон пока будет действовать год.