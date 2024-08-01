В связи с только что принятым правительством решением об увеличении с 8 августа объема проверок людей и товаров, въезжающих и ввозящихся в Россию через пункты пропуска в Нарва, Лухамаа и Койдула, Налогово-таможенный департамент просит всех пересекающих границу убедиться, что они не везут запрещенные товары, и запастись временем для пересечения эстонско-российской границы.
«Применение санкций является приоритетом номер один для таможни, и перемещение в Российскую Федерацию любых товаров, пригодных для ведения войны, находится под особым вниманием таможни», - сказал начальник отдела таможенного контроля департамента Вольдемар Линно.
По его словам, проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, потребует больше времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. Представитель департамента рекомендует едущим в Россию из Эстонии запасаться временем на пересечение границы.
Для путешественников, пересекающих границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и багажа. Если путешественник пересекает границу на автомобиле, транспортное средство и находящиеся в нем товары тоже будут проверять.
Пассажиров, едущих на автобусе, попросят выйти из салона, взять с собой багаж и пройти такой же таможенный контроль, как и пешеходов.
«Таможенный контроль в Эстонии, который до сих пор основывался на оценке рисков, уже известен как один из самых строгих среди перевозчиков, но с добавлением санкционных пакетов могут участиться и попытки обойти санкции. В прошлом году таможенный контроль выявил более 5 000 нарушений», - добавил Линно.
Он напомнил, что умышленное нарушение санкций является преступлением.