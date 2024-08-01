«Применение санкций является приоритетом номер один для таможни, и перемещение в Российскую Федерацию любых товаров, пригодных для ведения войны, находится под особым вниманием таможни», - сказал начальник отдела таможенного контроля департамента Вольдемар Линно.

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По его словам, проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, потребует больше времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. Представитель департамента рекомендует едущим в Россию из Эстонии запасаться временем на пересечение границы.

Для путешественников, пересекающих границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека и багажа. Если путешественник пересекает границу на автомобиле, транспортное средство и находящиеся в нем товары тоже будут проверять.

Пассажиров, едущих на автобусе, попросят выйти из салона, взять с собой багаж и пройти такой же таможенный контроль, как и пешеходов.

«Таможенный контроль в Эстонии, который до сих пор основывался на оценке рисков, уже известен как один из самых строгих среди перевозчиков, но с добавлением санкционных пакетов могут участиться и попытки обойти санкции. В прошлом году таможенный контроль выявил более 5 000 нарушений», - добавил Линно.

Он напомнил, что умышленное нарушение санкций является преступлением.