Эстония подготовила план полного таможенного контроля на границе с Россией. Об этом было сказано на пресс-конференции правительства. Министр иностранных дел Маргус Цахна уточнил в своих соцсетях, что контроль начнет действовать с 8 августа.
«На пограничных пунктах будет усилен полный таможенный контроль», - сообщил на сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Кристен Михал.
«Каждый, кто пересекает границу, столкнется с бюрократией. ЕС только выиграет от этого, - добавил министр финансов Юрген Лиги. - Цель - санкции против России. В этом отношении мы немного отличаемся от Европы, так как входящий поток у нас уже довольно хорошо контролируется. Количество пересечений границы не такое массовое. То, что мы делаем, касается исходящего направления - у нас есть основания, поскольку через нас за последние пару лет начали проходить санкционные товары. Жизнь показывает, что товар не доходит до третьих стран, а останавливается где-то на просторах России. Среди них есть военные товары, наличные деньги, смешанные товары. Их проводят через нас. Пограничный контроль означает полное взаимодействие с эстонским государством».
Лиги отметил, что пассажирские перевозки тоже пострадают: «Если все-таки нужно ехать в Россию, то наберитесь терпения».
Михал добавил, что об изменениях проинформированы как местные органы самоуправления, так и транспортные и автобусные компании.
Маргус Цахкна написал у себя в соцсетях, что Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с Россией и что это «повысит гарантии того, что Эстония не помогает России обходить санкции».
From August 8th #Estonia will implement full customs control on the border with Russia to better ensure that we do not feed Russia’s war machine & help the aggressor evade sanctions.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 1, 2024
We must do everything in our power to help #Ukraine win & raise the cost of war for Russia.
О том, что что статистика Эстонии фиксирует резкий рост экспорта товаров в страны центральной Азии после 24 февраля 2022 года, когда Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, Rus.Postimees рассказывал в 2023 году. Читайте наш материал «Красноречивые цифры. Россия продолжает обходить санкции через Эстонию?»
О том, как именно через страны Центральной Азии обходятся антироссийские санкции Rus.Postimees рассказывали экономист из Казахстана и сотрудники логистических компаний из Санкт-Петербурга. Первые свидетельства обхода санкций через бывшие азиатские республики СССР мы фиксировали в мае 2023 года. Новые детали нам рассказали в конце 2023 года на фоне закрытия финско-российской границы.
После серии публикаций о планах мэрии Нарвы легализовать открытие недалеко от границы с Россией «Торгового дома Таджикистана» в МИД Эстонии заявили Rus.Postimees, что страны Центральной Азии, которые известны своими тесными контактами с Кремлем, являются важными партнерами ЕС.
«Что касается общего общения со странами Центральной Азии, то мы видим, что контакты на высоком уровне находятся на подъеме как со стороны ЕС, так и стран "Большой семерки". Особенно активны отношения с Казахстаном и Узбекистаном. Страны Центральной Азии являются важными партнерами Европейского союза, и этот регион является частью глобальных ворот глобальной стратегии ЕС по устойчивым связям», - отмечали в МИД Эстонии в апреле.
В мае этого года главы таможен Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии договорились унифицировать применение мер контроля при реализации санкций Евросоюза (ЕС) против России и Беларуси.