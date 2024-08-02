«Этот вариант [объединения с Эстонской апостольской православной церковью] был предложен нам несколько неожиданно еще в мае. Но в таком виде, как это предложение прозвучало, чтобы викариатством войти в Эстонскую Апостольскую Православную Церковь, оно нам не подходит. Мы сказали, что не видим конструктивности такого предложения. Ни руководство, ни прихожане не согласны с таким переходом», - сказал викарий Таллиннской епархии ЭПЦ Даниил в эфире ERR.

При этом представитель православной церкви Московского патриархата отметил, что ЭПЦ готова внести поправки в свой устав, убрав оттуда отсылки к уставу Русской православной церкви (РПЦ МП). Он также считает возможным получение ЭПЦ МП автокефального статуса, подчеркивая, что речь идет о длительном процессе, который «может затянуться на десятилетия».

В минувший вторник представители ЭПЦ МП встретились с юристами и представителем Министерства внутренних дел Райво Кюйтом. В совместном заявлении ЭПЦ МП и МВД сообщалось, что были согласованы дальнейшие шаги и график мероприятий.

Викарий таллиннской епархии ЭПЦ МП Даниил входит в здание МВД в Таллинне, апрель 2024 года. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Райво Кюйт дал обзор ожиданий государства, заключающихся в полном отделении ЭПЦ МП от Московского патриархата как каноническом, так и юридическом, поскольку государство обязано защищать население Эстонии от влияния враждебных режимов. При этом Кюйт подчеркнул, что решение вопроса движется в сотрудничестве и в ходе этого процесса государство не намерено закрывать церкви, подчиненные ЭПЦ МП, или Пюхтицкий монастырь, равно как и препятствовать работе приходов.

«Свобода вероисповедания гарантирована, службы будут продолжаться», - подтвердил Кюйт.

30 июля ЭПЦ МП представила свое видение процесса отделения от Московского Патриархата в два этапа. На первом этапе будет изменен сегодняшний устав, а на втором этапе начнутся консультации с Эстонской Апостольской Православной Церковью для поиска пути объединения всех эстонских православных под единой церковью в будущем, гласило заявление, которое было обнародовано всего три дня назад.

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Уточнялось, что ЭПЦ МП должна сообщить МВД дату, когда пройдет встреча с представителями Эстонской Апостольской Православной Церкви.