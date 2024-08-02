Как сообщила на пресс-конференции министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200»), правительство решило выдать США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, который незаконно поставлял в Россию американскую электронику, пишет dv.ee.
Правительство Эстонии решило выдать США контрабандиста из Ласнамяэ, поставлявшего электронику в Россию (3)
«У нас с Соединенными штатами Америки заключен договор от 8 ноября 1923 года, согласно которому мы взаимно выдаем друг другу обвиняемых в тяжких преступлениях людей, если другая страна того требует. Сейчас все судебные решения в этом направлении вступили в силу, и мы, со стороны правительства, приняли данное решение», – пояснила Пакоста.
По словам адвоката Шевлякова Ярослава Радзивилла, вероятнее всего, решение будет обжаловано: «Мы не удовлетворены решением правительства».
Задержанный Андрей Шевляков, как утверждают власти США, занимался незаконными поставками в Россию.
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