«У нас с Соединенными штатами Америки заключен договор от 8 ноября 1923 года, согласно которому мы взаимно выдаем друг другу обвиняемых в тяжких преступлениях людей, если другая страна того требует. Сейчас все судебные решения в этом направлении вступили в силу, и мы, со стороны правительства, приняли данное решение», – пояснила Пакоста.