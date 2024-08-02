Суть плана «Отечества» заключается в длительном экономическом спаде и подрыве чувства уверенности населения и предпринимателей, пишет член Рийгикогу Андрес Сутть в своем возражении на статью Тыниса Пальтса в Postimees.
МНЕНИЕ ⟩ Меньше связей, дороже электроэнергия, ниже пенсии – вот план «Отечества» для Эстонии
Отправной точкой для приведения государственных финансов в порядок должен быть обзор и оптимизация государственных расходов и инвестиций. Помимо прочего, оптимизация означает экономию затрат в общей сложности на десять процентов в течение следующих трех лет.
Но это точно не должно делаться в духе экономического плана «Отечества», состоящего из четырех пунктов, результаты применения которого выразятся в сокращении инвестиций в стратегическую инфраструктуру, сокращении связей, более высоких ценах на электроэнергию, снижении обороноспособности, уменьшении пенсий, и сокращении капитала при возрастании его цены для эстонских предпринимателей.
Но обо всем по порядку.
Почему план «Отечества» заморозить строительство Rail Baltica – не лучшее решение?
Строительство Rail Baltica означает прямые инвестиции в инфраструктуру и заказы для эстонских компаний на сумму почти 1,5 миллиарда евро. И это до 2027 года. Далее еще один миллиард инвестиций в течение следующих двух лет.
Заморозка проекта будет означать, что запланированные инвестиции не попадут в экономику Эстонии, нанесут удар по нашему сектору инфраструктуры и связям Эстонии с остальным миром, не говоря уже о штрафах и требованиях о возмещении уже понесенных расходов.
При нынешних условиях софинансирования Rail Baltic является позитивным проектом для государственного бюджета. Эстонское софинансирование составляет пятнадцать процентов. При этом от двадцати до тридцати процентов средств на строительство Rail Baltic поступит в виде налогов в госбюджет, а это значит, что 1,5 миллиарда инвестиций принесут в госбюджет дополнительно от 75 до 225 миллионов евро.
Как в случае необходимости найти дополнительные деньги для более крупного софинансирования проекта Rail Baltic со стороны Эстонии– отдельная тема. Варианты решения станут ясны к концу года, и дополнительная нагрузка не обязательно ляжет на государственный бюджет, но ее может взять на себя и компания, которая будет управлять инфраструктурой в будущем.
Таким образом, если смотреть в целом, Rail Baltica является самой важной стратегической инфраструктурной инвестицией этого столетия, которая увеличивает потенциал роста эстонской экономики и расширит связи. После прекращения транзита в восточном направлении юго-западное направление станет основным транспортным коридором, в том числе с точки зрения военной мобильности.
Почему необходимо продолжать субсидирование возобновляемой энергетики?
Эстония и весь регион Балтийского моря нуждаются в дополнительных мощностях по производству энергии. Понятно, что в течение следующих пяти лет их cмогут обеспечить прежде всего береговые и морские ветропарки, к которым еще могут прибавиться береговые солнечные парки и хранилища, что позволит максимизировать производство энергии на одно сетевое соединение.
Производству электроэнергии с использованием ископаемого топлива все сложнее на рынке. Это хорошо иллюстрирует только что опубликованный обзор финансовых результатов Eesti Energia за первое полугодие: из-за снижения цен на рынке электроэнергии сланцевые заводы большую часть времени не могли выйти на рынок, именно поэтому производство электроэнергии из ископаемых источников снизилось на девятнадцать процентов во втором квартале.
Ветровая и солнечная энергия – самый дешевый и экологически чистый способ производства электроэнергии, а это означает более низкую цену для потребителя. Но без схемы поддержки эти инвестиции сейчас осуществлены не будут. Таким образом, грамотно разработанные условия тендеров играют роль стимула для инвестиций.
Для обеспечения безопасности поставок также будут созданы дополнительные соединения с Финляндией и Латвией, которые будут финансироваться за счет FTR, инструмента, который называют поддержкой бутылочного горлышка (узкого места, из-за которого падает производительность всего участка – прим. ред.) и поддержки от Европейского союза (CEF). Поэтому строительство этих подключений не предполагает дополнительных затрат для бюджета и потребителя.
Инвестиции в производство экологически чистой энергии имеют более широкий положительный эффект. В отчете Центра мониторинга развития «Тенденции и сценарии зеленого поворота» отмечается, что каждый евро, вложенный в «зеленую» экономику, приносит обратно 1,2 евро. Строительство морской ветряной электростанции мощностью один гигаватт предполагает инвестиции в размере около 2,5 миллиардов евро.
По оценкам KPMG, такая морская ветряная электростанция добавляет около половины процента к ВВП в год на этапе строительства и около одного процента в год во время эксплуатации. Береговые ветряные электростанции также вносят дополнительный вклад в ВВП. Ни то, ни другое не отражено в текущих экономических прогнозах.
Кроме того, Tallinna Sadam, например, развивает порт для обслуживания ветряных электростанций, а также видит возможности роста инвестиций в строительство морских ветряных электростанций и флот технического обслуживания. В совокупности это означает зарождение новой экосистемы, создающей высокую добавленную стоимость, что, в свою очередь, является предпосылкой для прихода в Эстонию технологичных инвестиций с высокой добавленной стоимостью.
«Отечество» хочет сократить расходы на оборону до 2 процентов ВВП; даже после поражения Путина это было бы не очень мудрым решением. Россия является и останется самой большой угрозой демократическому миру на долгие годы. Единственный способ удержать Россию в пределах международно признанных государственных границ – это оборонительное превосходство по эту сторону «железного занавеса». Для создания и поддержания этого превосходства оборонные расходы в размере 2 процентов ВВП явно недостаточны. Нам необходимо поддерживать хотя бы нынешний уровень, а большинству союзников – повышать нынешней уровень инвестиций в оборону на протяжении многих лет.
Дивиденды мира, полученные в Европе в конце «холодной войны», теперь должны быть быстро реинвестированы в развитие европейской оборонной промышленности и повышение оборонного потенциала.
Наконец, о «пенсионной реформе»
По состоянию на 2027 год пенсионный возраст уже будет привязан к ожидаемой продолжительности жизни, а это также означает, что пенсионный возраст будет увеличиваться вместе с увеличением ожидаемой продолжительности жизни. Наша проблема заключается не в сокращении численности населения, а в его старении. На сайте Департамента статистики Эстонии показано, что население Эстонии росло начиная с 2016 года, и в последний раз достигало такого же уровня в 2003 году. Да, военные беженцы были движущей силой роста населения в последние два года, но и они стали нашими людьми.
Именно из-за старения населения важно, чтобы каждый по достижении трудоспособного возраста накапливал пенсионный капитал как во второй, так и в третьей ступени. Это станет основным источником дохода на пенсии. Несмотря на то, что в результате попытки демонтажа II ступени из пенсионного капитала было выведено более миллиарда, в целом у народа сохранилась достаточная финансовая грамотность для накопления пенсионного капитала, а объем активов фондов II и III ступени всего вырос приблизительно до 6,3 млрд. Эстонские пенсионные фонды также являются важными поставщиками долгосрочного местного капитала. Почему важен местный капитал? Потому что без местного капитала сюда не придет иностранный капитал, и компании с амбициями расти не получат финансирования.
Таким образом, порядок в государственных финансах означает более низкие риски для государства и, следовательно, более низкую стоимость капитала для компаний и более низкую маржу риска для частных заемщиков. Это попутный ветер для инвестиций и создания новых рабочих мест, что, в свою очередь, приведет к более быстрому экономическому росту, чем до сих пор. Падение ставки Euribor только увеличит инвестиции и потребление. Быстрая оценка ВВП показала, что во втором квартале экономика Эстонии пошла вверх, увеличившись на 0,2 процента по сравнению с первым кварталом.
Таким образом, у нас есть повод с уверенностью смотреть в будущее и продолжать строительство Rail Baltic, инвестиции в возобновляемую энергетику, укрепление обороноспособности и накопление пенсионного капитала. Таким образом мы поддерживаем конкурентоспособность эстонской экономики, а также рост благосостояния и доверия общества.