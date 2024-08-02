МНЕНИЕ Меньше связей, дороже электроэнергия, ниже пенсии – вот план «Отечества» для Эстонии

«Отечество» хочет сократить расходы на оборону до 2 процентов ВВП; даже после поражения Путина это было бы не очень мудрым решением. Россия является и останется самой большой угрозой демократическому миру на долгие годы. Единственный способ удержать Россию в пределах международно признанных государственных границ – это оборонительное превосходство по эту сторону «железного занавеса». Для создания и поддержания этого превосходства оборонные расходы в размере 2 процентов ВВП явно недостаточны. Нам необходимо поддерживать хотя бы нынешний уровень, а большинству союзников – повышать нынешней уровень инвестиций в оборону на протяжении многих лет.

Дивиденды мира, полученные в Европе в конце «холодной войны», теперь должны быть быстро реинвестированы в развитие европейской оборонной промышленности и повышение оборонного потенциала.

Наконец, о «пенсионной реформе»

По состоянию на 2027 год пенсионный возраст уже будет привязан к ожидаемой продолжительности жизни, а это также означает, что пенсионный возраст будет увеличиваться вместе с увеличением ожидаемой продолжительности жизни. Наша проблема заключается не в сокращении численности населения, а в его старении. На сайте Департамента статистики Эстонии показано, что население Эстонии росло начиная с 2016 года, и в последний раз достигало такого же уровня в 2003 году. Да, военные беженцы были движущей силой роста населения в последние два года, но и они стали нашими людьми.