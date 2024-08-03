Ужесточение таможенного контроля может сделать ожидание на границе в Нарве еще более длительным

С введением 14-го пакета санкций в отношении РФ у эстонской таможни возникла необходимость усилить надзор за выполнением этих санкций. С 8 августа выборочные проверки таможни станут обязательными, что сделает ожидание еще более долгим.

«Каждый пересекающий границу будет контактировать с таможенником и отвечать на вопросы о том, какие вещи у него с собой, как он одет, что находится в транспортном средстве, каков характер груза», – сказал руководитель отдела таможенного контроля в Нарве Вольдемар Линно.