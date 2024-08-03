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Ужесточение таможенного контроля может сделать ожидание на границе в Нарве еще более длительным

rus.postimees.ee
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Нарвский пограничный пункт.
Нарвский пограничный пункт. Фото: Tairo Lutter

Отсутствие авиасообщения с Россией, закрытие финской границы и сезон отпусков создали многочасовые очереди на эстонско-российской границе в Нарве. Предстоящее уже на следующей неделе ужесточение таможенного контроля может сделать процесс ожидания еще более длительным, сообщает Rus.ERR.

С введением 14-го пакета санкций в отношении РФ у эстонской таможни возникла необходимость усилить надзор за выполнением этих санкций. С 8 августа выборочные проверки таможни станут обязательными, что сделает ожидание еще более долгим.

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«Каждый пересекающий границу будет контактировать с таможенником и отвечать на вопросы о том, какие вещи у него с собой, как он одет, что находится в транспортном средстве, каков характер груза», – сказал руководитель отдела таможенного контроля в Нарве Вольдемар Линно.

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