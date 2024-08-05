Посол Франции в Эстонии Эмманюэль Миньо рассказал в интервью Rus.Postimees о том, почему Франция все больше интересуется Восточной Европой, что могут французские солдаты в Эстонии, и раскрыл способ быстрого изучения французского языка.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Посол Франции: в нас укоренен дух борьбы с автократией и произволом, Эстония – близкий друг
- Поскольку вы служите на благо Французской Республики здесь, у границы с Россией, я полагаю, что российский вопрос у вас всегда где-то на повестке дня. Французский аристократ, маркиз де Кюстин, посетивший Россию в 1839 году, написал свой бессмертный текст «Россия в 1839 году». Он описывал жестокое автократическое общество, и там была интересная фраза: «Дабы очиститься от унизительного и нечестивого пожертвования всеми общественными и личными свободами, раб, стоя на коленях, мечтает о мировом господстве». Как вы думаете, насколько это все еще относится к России?
- Это то, что он описывал тогда, почти 200 лет назад. Он отправился в Россию, чтобы открыть для себя страну, которая, как он полагал, хранит ценности. Он думал, что Франция в то время была слишком либеральной, а вернулся разочарованным, потому что обнаружил, что в России много автократии, свобода совсем не почитается, а произвол насаждается насилием.
Он пробыл там несколько месяцев, его хорошо приняли, но он вернулся и написал книгу, в которой очень критически отзывался о России - это правда. Я думаю, что это было именно то, что он наблюдал в то время. Сейчас мы видим, что в России нет демократии, а политические оппоненты подвергаются репрессиям, исчезают, их убивают.
Это все еще автократический режим, пытающийся навязать имперское видение также и своим соседям - Украине, Грузии, Молдове и другим.
- Как французское общество относится к серьезным опасениям стран Балтии в связи с российской агрессией? Как французское общество воспринимает наш регион и его проблемы?
- Я думаю, что симпатия растет. В начале аннексии Крыма не было большого сочувствия к Украине, потому что это все же далекая страна.
И да, в Крыму живут русские, но сейчас, когда мы видим всю эту агрессивную войну, бомбардировки больниц, мирных жителей, инфраструктуры, объектов энергетики - всю эту пустую трату людей и денег только ради имперского видения, - это действительно шокирует нас. Шокирует также потому, что Французская революция боролась против автократии, против произвола, против отсутствия прав человека. Это перекликается с нашими глубоко укоренившимися ценностями.
- Еще несколько лет назад в этом регионе не было военного присутствия Франции. Теперь французские военные здесь. Сейчас, в 2024 году, вы бы сказали, что Эстония и Франция как государства стали близкими партнерами или близкими друзьями?
- Эстония и Франция - близкие партнеры и близкие друзья. Я думаю, что наши отношения находятся на исторически высоком уровне. Между двумя странами существует большое доверие.
Франция вносит свой вклад в оборону Эстонии: здесь постоянно базируется 350 французских военнослужащих. Эстония - маленькая страна, поэтому мы служим для нее своего рода гарантом безопасности. Эти солдаты находятся здесь в качестве первой передовой группы на случай чего-то более серьезного. Я считаю, что это одна часть сотрудничества, а другая заключается в том, что Эстония участвовала в военных интервенциях Франции в Африке.
Мы сотрудничаем по многим вопросам безопасности, например, в киберпространстве - это настоящее партнерство, и мы стали друзьями.
- Вы отмечали, что французские солдаты и офицеры здесь, в Эстонии, находятся в состоянии готовности. Можем ли мы быть уверены, что при необходимости они готовы действовать на нашей территории уже завтра?
- Да, они готовы. У них есть боеприпасы, у них есть оборудование, они обучены, они внедрены в командование Эстонии и НАТО. Они здесь, чтобы защищать, а не просто установить флаг.
При президенте Макроне Франция обратила более пристальное политическое и военное внимание на восточную часть Европы. Конечно, во многом это происходит из-за войны, но в целом мы чувствуем, что отношения и контакты стали лучше. Мы это очень ценим, но, с другой стороны, многие люди в Эстонии задаются вопросом: сохранится ли эта политическая линия Французской Республики по отношению к Эстонии и нашему региону в будущем, учитывая политические изменения в вашей стране.
Я думаю, что да, так как крайние партии на недавних выборах во Франции не получили реального большинства. Они не смогут изменить внешнеполитический курс, который находится в компетенции президента. Важный принцип также состоит в том, что Эстония – наш партнер в ЕС и НАТО. Мы разделяем одни и те же идеи о том, что Европа должна делать больше для обеспечения собственной безопасности. Я думаю, что в этом мы очень сходимся. Если исключить крайние партии, то во Франции существует консенсус по этому вопросу.
- Господин посол, не могли бы вы немного рассказать о системе внутриполитического управления во Франции, поскольку она довольно сложная. Сможет ли президент Макрон, не имея большинства в Национальном собрании, продолжать оказывать серьезную военную поддержку Украине и отправлять войска, например, сюда, в Эстонию? Сможет ли президентская канцелярия делать это самостоятельно, без Национального собрания и правительства, которое через несколько недель или месяцев тоже перестанет быть правительством Макрона?
- Да, президент - главнокомандующий армией. Он может принять решение довольно быстро, и при этом он должен проинформировать парламент. Согласно Конституции, принятой в 1958 году, президент наделен важными полномочиями, чтобы избежать подобных ситуаций паралича исполнительной власти.
Это означает, что президент также может перераспределять ресурсы - например, чтобы предоставить больше помощи Украине. Отвечая коротко: да, в определенной степени он может действовать самостоятельно. Тем не менее, многое также зависит от бюджетных решений, которые принимает парламент. Вот почему нам нужна коалиция.
Эмманюэль Миньо
Изучал политологию, международные отношения, экономику и турецкий язык в Институте международных отношений ILERI, Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна, Лондонской школе экономики и Университете Анкары. Поступил на службу в Министерство иностранных дел Франции в марте 2000 года.
- В течение двух лет работал в Департаменте стратегических дел Министерства иностранных дел Франции, отвечая за требующие особого внимания вопросы, связанные с атомной энергетикой (2000-2002 годы).
- Затем занимался вопросами, связанными с распространением оружия массового поражения и систем его доставки (2002-2004 годы).
- В 2004-2007 годах Миньо работал первым секретарем посольства Франции в Берлине.
- С мая 2007 по 2009 год был советником премьер-министра Франции по стратегическим вопросам.
- Затем он стал первым советником посольства Франции в Мексике.
- В 2012 году Эмманюэль Миньо был назначен директором по европейским и международным связям французской атомной энергетической группы AREVA.
- В 2015 году он занял должность заместителя постоянного представителя Франции при НАТО.
- В 2020 году был назначен дипломатическим советником начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции.
- С 30 июля 2023 года Миньо является послом Франции в Эстонской Республике.
- Как Франция стратегически оценивает другие глобальные угрозы своей безопасности и безопасности Европы, помимо России?
- В сфере безопасности у нас подход на 360 градусов. Это означает, что, с одной стороны, у нас есть восток, о котором мы говорили. У нас также есть юг, в основном Средиземноморье, и сейчас там очень серьезный кризис в Палестине и Израиле. Мы активно работаем в Ливане, где Франция имеет очень сильное влияние на значительную часть населения.
Для нас очень важно поддерживать стабильность в Ливане и Иордании. Это важно и для будущего Египта - очень большой страны с населением в 100 миллионов человек, а также для Северной Африки и всего мира в целом. Кроме того, у нас почти два миллиона жителей в Индо-Тихоокеанском регионе.
- В ближайшее время в Европейском союзе и НАТО могут произойти некоторые изменения. Мы пока не знаем, чем закончится президентская гонка в США. Изменения могут произойти и в странах ЕС, например, во Франции, где ситуация в последнее время неспокойная. Не могли бы вы объяснить, как во Франции определяются и реализуются стратегические внешнеполитические приоритеты? Вся ли власть находится в руках партий?
- Нет, обычно парламент мало занимается внешней политикой. Внешняя политика и оборона в основном основываются на широком консенсусе. Кроме того, эта тема - действительно прерогатива исполнительной власти, и она гораздо реже, чем, например, в США, обсуждается в парламенте.
- Что вы думаете об уровне интереса местных жителей к французской культуре и языку? Вы считаете его высоким, средним или низким?
- Уровень хороший, но этого недостаточно - нам нужно работать над его повышением. Изучение французского языка предоставляет студентам возможность поехать учиться во Францию, Бельгию, Канаду, Швейцарию, в Африку. В мире 300 миллионов человек говорит по-французски, и это открывает новые возможности. Изучение французского - хорошая инвестиция. Нужно, чтобы в Эстонии было больше учителей - это моя самая главная задача.
- Многие люди хотели бы говорить по-французски, но если вам не 17 лет, а 32, как мне, главное препятствие состоит в том, что французский слишком сложный, и учить его тяжело. Что бы вы сказали людям, которые хотели бы выучить французский, но боятся трудностей?
- Вы можете поехать во Францию на отдых, найти себе девушку или парня, и тогда вы легко его выучите (улыбается).
- Как вы оцениваете экономическое сотрудничество между Францией и Эстонией? У нас работает несколько французских компаний, и только что появилась новость о том, что эстонская компания Skeleton переехала во Францию. Как бы вы охарактеризовали экономическое сотрудничество?
- Сотрудничество растет. Эстония ведет большую часть торговли со своими соседями, что естественно, но торговля с Францией растет, инвестиции растут, как вы и сказали. Некоторые эстонские компании инвестируют во Францию, потому что это большой рынок. Например, я пользуюсь приложением Bolt каждый раз, когда приезжаю в Париж. Многие французские компании сейчас выходят на эстонский рынок, особенно в области здравоохранения, зеленых технологий или накопления электроэнергии.
- Что лично вас удивило в эстонцах, когда вы были назначены на этот пост и приехали жить в Эстонию?
- Я не то, чтобы не ожидал, что Эстония настолько европейская, но, к моему большому удивлению, вы действительно очень тесно связаны с Европой, у вас по-настоящему европейский менталитет. С эстонцами легко работать, это никогда не вызывает сложностей, все очень эффективно.
- Люди, приезжающие в новую страну, часто подмечают, что у местных жителей есть какая-та важная тема, некая мистическая часть местной культуры, которую трудно понять. У любого народа найдется что-то подобное. Что бы вы назвали основополагающим вопросом Эстонии?
- Меня удивило то, как эстонцы взаимодействуют с лесом. Он крайне важен для эстонской идентичности, и я очень рад, что первая книга, которую мне подарили в детстве, была именно о деревьях. Я посещал RMK, университет естественных наук в Тарту, с которым у нас будут совместные проекты. В то же время эстонцы, как мне кажется, иногда забывают о море, которое тоже имеет важное значение.
- Какое ваше любимое место в Эстонии и во Франции?
- Это очень сложный вопрос, потому что в Эстонии очень много красивых мест. Смотря для каких целей. За год я раз десять был в Тарту. Мне также нравится Хаапсалу. Это отличное место, чтобы провести выходные. В родной Франции у меня много любимых мест, но особое место в моем сердце занимает Нормандия - регион с очень богатой историей и красивыми пейзажами, в сотрудничестве с которым в этом году был организован национальный праздник.