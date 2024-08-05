ИНТЕРВЬЮ Посол Франции: в нас укоренен дух борьбы с автократией и произволом, Эстония – близкий друг

Мы сотрудничаем по многим вопросам безопасности, например, в киберпространстве - это настоящее партнерство, и мы стали друзьями.

- Вы отмечали, что французские солдаты и офицеры здесь, в Эстонии, находятся в состоянии готовности. Можем ли мы быть уверены, что при необходимости они готовы действовать на нашей территории уже завтра?

- Да, они готовы. У них есть боеприпасы, у них есть оборудование, они обучены, они внедрены в командование Эстонии и НАТО. Они здесь, чтобы защищать, а не просто установить флаг.

При президенте Макроне Франция обратила более пристальное политическое и военное внимание на восточную часть Европы. Конечно, во многом это происходит из-за войны, но в целом мы чувствуем, что отношения и контакты стали лучше. Мы это очень ценим, но, с другой стороны, многие люди в Эстонии задаются вопросом: сохранится ли эта политическая линия Французской Республики по отношению к Эстонии и нашему региону в будущем, учитывая политические изменения в вашей стране.