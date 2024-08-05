Эксперт: Латвия должна рассмотреть вопрос о закрытии российского посольства в Риге, чтобы ограничить шпионскую деятельность

Шрадерс также отметил, что Россия никогда не была заинтересована в собственных гражданах, поскольку человек в этой стране, будь то гражданин или представитель другой страны, не имеет никакой ценности. По его мнению, об этом свидетельствует отношение России к собственным гражданам, которых отправляют на войну неподготовленными и необученными, как сейчас против Украины, так и в прошлом против армии Гитлера.

По мнению Шрадерса, обмен стал поощрением для российских шпионов, которые находятся на Западе и выполняют свою работу в интересах России. Даже те шпионы, которых только готовят для выполнения военных задач, могут быть уверены, что Кремль позаботится о них.

«Российские граждане, в большинстве своем лояльные режиму, все еще могут попасть в ЕС через Венгрию или другие страны, которые, к сожалению, не полностью закрыли доступ российским гражданам в Европу после более чем двухлетней войны России против Украины», - говорит эксперт.

Отвечая на вопрос, если Запад и Россия смогли договориться об обмене заключенными, возможны ли также переговоры о прекращении войны в Украине, Шрадерс подчеркнул, что перемирие в отношениях между Западом, Украиной и Россией, безусловно, может быть в интересах России, но только для того, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы для более активных военных действий против Украины и, возможно, других западных стран.

Он считает, что Запад не должен рассматривать паузу в войне как возможность, а должен прислушаться к давним сигналам. Шрадерс обратил внимание на то, что Россия, коммунистический Китай, Иран и Северная Корея становятся все более близкими партнерами и союзниками.

Эксперт отметил, что США, Европе и их союзникам, таким как Япония, Южная Корея, Австралия, Индонезия и другие страны и территории, для которых развитие такого альянса является экзистенциальной угрозой, необходимо срочно задуматься о значительных инвестициях в укрепление своей безопасности.