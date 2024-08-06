За неделю временную защиту в Эстонии запросили более сотни украинских беженцев

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 2%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 4 августа в Эстонии временная защита распространяется на свыше 33 514 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 18 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.