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За неделю временную защиту в Эстонии запросили более сотни украинских беженцев

rus.postimees.ee
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Инфопункт для украинских беженцев в Нарве.
Инфопункт для украинских беженцев в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 102 военных беженца из Украины, пишет Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 2%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

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По состоянию на 4 августа в Эстонии временная защита распространяется на свыше 33 514 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 18 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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