В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 102 военных беженца из Украины, пишет Rus.ERR.
За неделю временную защиту в Эстонии запросили более сотни украинских беженцев
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 2%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 4 августа в Эстонии временная защита распространяется на свыше 33 514 военных беженцев.
Также на прошлой неделе 18 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.