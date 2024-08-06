На днях СМИ появилась информация о том, что в центре Таллинна на улице Роозикрантси закрывается очередное предприятие, пишет вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван («Отечество»).
Вице-мэр Ярван ⟩ Концепция 15-минутного города принесет быструю и мучительную смерть бизнесу в центре Таллинна
Собственник обанкротившегося кафе Меэлис Маалманн назвал одной из главных причин печального исхода организацию дорожного движения в центре Таллинна, сказав, в частности, следующее: «Если к кафе нет удобного доступа на машине, потребитель с меньшей вероятностью туда поедет. Подобные целенаправленные действия городских властей вскоре приведут к гибели всего бизнеса в центре города».
Городские власти Таллинна могут в свое оправдание сказать, что под «мудрым» руководством Партии реформ экономика всей страны третий год подряд идет ко дну и что многие предприятия разорились повсеместно, а не только в центре города. Но это было бы намеренным игнорированием серьезной проблемы. Причина частых банкротств предприятий в центре Таллинна очень часто связана с плохой организацией дорожного движения.
На примере улицы Роозикрантси
Наиболее отчетливо, почти кричаще, это видно на улице рядом с Роозикрантси на Пярнуском шоссе, точнее, на участке Пярнуского шоссе между площадью Вабадузе и улицей Тынисмяги. Этот участок улицы словно создан для кафе, магазинов и тому подобного. В любое время здесь должно быть много покупателей, ведь это один из самых сладких районов столицы. Поэтому вести бизнес здесь должно быть одно удовольствие, однако этот участок Пярнуской дороги в народе называют бульваром банкротств. И, к сожалению, совершенно обоснованно.
Волна банкротств началась здесь десять лет назад, когда мэрия решила затеять ремонт трамвайных путей - конечно, очень нужное дело. Но по итогам ремонта сузили автомобильные полосы, создали велосипедные дорожки по обеим сторонам улицы и, самое главное, запретили остановку и парковку автомобилей, поскольку это могло помешать велосипедистам.
В 2014 году на страницах Postimees вышел репортаж с места строительных работ под зловещим заголовком: «Ремонт Пярнуского шоссе нанесет удар по местному бизнесу».
Пять лет спустя, в 2019 году, в Äripäev вышел материал под названием: «Запрет на остановку убьет бизнес на Пярнуском шоссе».
К сожалению, именно так и произошло. Если на видеороликах 2014 года этот участок Пярнуского шоссе был оживленной торговой улицей с множеством людей (и множеством припаркованных вдоль дороги автомобилей), то сегодня он практически вымер. Машины, не останавливаясь, проносятся мимо со скоростью 30 км/ч, на тротуарах даже в разгар дня всего несколько людей, а велосипедные дорожки часто вообще пустуют, особенно в плохую погоду, которую в нашем климате можно назвать обычной.
Десятки закрытых предприятий
В результате за десять лет, прошедших с момента введения запрета на остановку, на сравнительно коротком отрезке Пярнуского шоссе обанкротились и закрылись десятки предприятий. Один из самых легендарных магазинов Эстонии, Westman's, работавший 24 часа в сутки с 1990-х, мужественно продержался целых семь лет в условиях новой организации движения, но в конце концов и он не смог устоять под напором противников автомобилей и закрылся.
Можно сказать, что все это ерунда, один магазин открылся, другой закрылся, каждый сам решает, где и как ему вести свой частный бизнес. Но городские власти, конечно, не могут так относиться к этому. Каждый бизнес - это работа и зарплата для кого-то, услуги для жителей города и, в конечном счете, деньги в городской казне. Однако на протяжении 10 лет ничего не было сделано для улучшения деловой среды в такой важной части города.
Почему руководители города не заботятся о бизнесе и предпринимателях? Почему столь очевидная проблема, о которой неоднократно писали в прессе, упорно игнорируется?
Я считаю, что корень зла - в концепции 15-минутного города, которую пытаются воплотить в жизнь и в Таллинне. Это абсурдная идея, родившаяся в результате общеевропейского «зеленого безумия», согласно которой все, что необходимо для жизни в большом городе, должно находиться в 15 минутах ходьбы или езды на велосипеде.
В лучшем случае по такому принципу можно спланировать несколько отдельных жилых районов, таких как Каламая, которые подходят для этой цели, но не весь Таллинн со всеми его перенаселенными «горами» и очень узким, но, тем не менее, очень важным центром города.
Эстонец будет страдать, будет терпеть
Концепция 15-минутного города принесет быструю и мучительную смерть бизнесу в центре Таллинна, потому что на деле она означает не только создание лучших условий для пеших и велосипедных прогулок, но и насильственное предотвращение, а кое-где и запрет автомобильного движения.
По сути, чиновники отбирают у горожан право самим решать, что им можно, а что нельзя. По крайней мере, именно это произошло в таких городах Англии, как Оксфорд, где идея 15-минутного города активно продвигается и приводит к массовым демонстрациям и протестам.
Эстонский народ, конечно, спокойно мирится с попранием своих прав и свободы передвижения. Но это не оживит центр города и не спасет предприятия от банкротства. Потому что идея о том, что если долго мучить водителей и препятствовать движению и парковке, автовладельцы начнут ездить на велосипедах, просто до смешного наивна.
Автомобиль - настолько удобное и быстрое средство передвижения, что водитель просто поедет в магазин или кафе в другое место, где удобно припарковаться. Однако предприятия в центре города, рядом с которыми действуют ограничения на проезд и остановку, будут пустовать и вымрут. Конечно, в центре города будет много места для пеших или велосипедных прогулок, но это будет единственное, чем вы сможете там заниматься.