Вице-мэр Ярван Концепция 15-минутного города принесет быструю и мучительную смерть бизнесу в центре Таллинна

Почему руководители города не заботятся о бизнесе и предпринимателях? Почему столь очевидная проблема, о которой неоднократно писали в прессе, упорно игнорируется?

Я считаю, что корень зла - в концепции 15-минутного города, которую пытаются воплотить в жизнь и в Таллинне. Это абсурдная идея, родившаяся в результате общеевропейского «зеленого безумия», согласно которой все, что необходимо для жизни в большом городе, должно находиться в 15 минутах ходьбы или езды на велосипеде.

В лучшем случае по такому принципу можно спланировать несколько отдельных жилых районов, таких как Каламая, которые подходят для этой цели, но не весь Таллинн со всеми его перенаселенными «горами» и очень узким, но, тем не менее, очень важным центром города.

Эстонец будет страдать, будет терпеть

Концепция 15-минутного города принесет быструю и мучительную смерть бизнесу в центре Таллинна, потому что на деле она означает не только создание лучших условий для пеших и велосипедных прогулок, но и насильственное предотвращение, а кое-где и запрет автомобильного движения.

По сути, чиновники отбирают у горожан право самим решать, что им можно, а что нельзя. По крайней мере, именно это произошло в таких городах Англии, как Оксфорд, где идея 15-минутного города активно продвигается и приводит к массовым демонстрациям и протестам.

Эстонский народ, конечно, спокойно мирится с попранием своих прав и свободы передвижения. Но это не оживит центр города и не спасет предприятия от банкротства. Потому что идея о том, что если долго мучить водителей и препятствовать движению и парковке, автовладельцы начнут ездить на велосипедах, просто до смешного наивна.

Автомобиль - настолько удобное и быстрое средство передвижения, что водитель просто поедет в магазин или кафе в другое место, где удобно припарковаться. Однако предприятия в центре города, рядом с которыми действуют ограничения на проезд и остановку, будут пустовать и вымрут. Конечно, в центре города будет много места для пеших или велосипедных прогулок, но это будет единственное, чем вы сможете там заниматься.