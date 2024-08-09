«Железо важнее жизни?» Таллиннец возмущен поведением водителей, заблокировавших на перекрестке спешившую на вызов скорую

«Погибла молодая девушка на байке, царство ей небесное. И как говорят мотоциклисты - вечного сезона. Но пост не о том. Я сегодня видел, как скорая, которая ехала на этот вызов, застряла в пробке возле универмага Stockmann. И у меня вопрос к людям, которые ее не пропускали: вам что, не выехать на перекресток на красный свет? Железо важнее? Вам показывали - едьте, но для вас сигнал светофора важнее? Или те, кто видит, что скорая встала в пробке, зачем вы выезжаете на перекресток? Домой спешите? Респект работяге, который там то ли регулировщик, то ли просто рабочий, он раскидал ограждение и пустил скорую по встречке», - написал комментатор Владимир.