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«Железо важнее жизни?» Таллиннец возмущен поведением водителей, заблокировавших на перекрестке спешившую на вызов скорую

Каролийна Вертяева
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Küllike Rooväli

В конце июля в таллиннском районе Пирита произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла 23-летняя мотоциклистка. При обсуждении этого трагического случая в социальных сетях был поднят важный вопрос: почему водители часто не уступают дорогу спецтранспорту, который спешит на вызов: скорой помощи, спасателям и полицейским?

«Погибла молодая девушка на байке, царство ей небесное. И как говорят мотоциклисты - вечного сезона. Но пост не о том. Я сегодня видел, как скорая, которая ехала на этот вызов, застряла в пробке возле универмага Stockmann. И у меня вопрос к людям, которые ее не пропускали: вам что, не выехать на перекресток на красный свет? Железо важнее? Вам показывали - едьте, но для вас сигнал светофора важнее? Или те, кто видит, что скорая встала в пробке, зачем вы выезжаете на перекресток? Домой спешите? Респект работяге, который там то ли регулировщик, то ли просто рабочий, он раскидал ограждение и пустил скорую по встречке», - написал комментатор Владимир.

Действительно, бригады скорой помощи, полицейские и спасатели время от времени попадают в такие ситуации, когда им не уступают дорогу. Заместитель генерального директора Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс отметил, что ДТП с участием мотоциклов чаще сопровождаются серьезными травмами, и быстрое прибытие помощи в таких случаях имеет решающее значение.

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