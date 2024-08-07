Споры, связанные с употреблением слова «тибла», случаются в Эстонии регулярно, и очередная громкая история выстрелила на днях: депутат Европарламента Яна Тоом направила запрос руководству Кайтселийта , потребовав изменить текст одной из солдатских песен.

«В Ортологическом словаре эстонского языка 2018 года о слове tibla говорится, что его значение - в уничижительном смысле "русский", то есть, употребление этого слова выражает уничижительное отношение к русским», - считает Тоом.

Что за песня?

Речь в запросе евродепутата Тоом шла о композиции Vahvus группы Untsakad, которая появилась на диске «24.02», изданном по инициативе Кайтселийта в знак солидарности с борющейся с российской агрессией Украиной. По замыслу авторов, tibla в этом тексте - это, видимо, отсылка к военным РФ и пособникам российских властей.

Идея руководства Кайтселийта состояла в том, чтобы во время срочной службы молодые люди могли петь новые солдатские песни.

«Kõik tiblad mutta tampida ei ole meil problem», - поет группа Untsakad (автор стихов Аапо Ильвес). В переводе на русский это звучит как «Закатать в землю всех тибл для нас не проблема». Альбом вышел на эстонском и украинском языках.