«Подадите на гражданство – все льготы ваши»: как журналиста Rus.Postimees вербовали воевать в армии России

Житель Эстонии, пропавший в России в июне, а до этого посещавший военкомат в Петербурге, до сих пор не нашелся. Чисто гипотетически исчезновение может быть связано с желанием мужчины попасть на службу в армию РФ - суммы выплат за контракт на убийство и смерть бьют все рекорды. Редакция Rus.Postimees решила проверить, насколько сложно это сделать иностранцу.
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Россия ежедневно теряет сотни своих солдат в Украине. В июле независимые исследователи, которые ведут поименный учет и изучают базы данных РФ с делами о наследстве, оценили количество погибших военнослужащих РФ в 120 000 человек. То есть убитых солдат за два с половиной года полномасштабной войны почти в десять раз больше, чем за десять лет войны в Афганистане в 1979-1989 годах.
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