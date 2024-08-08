Быстрый рост цен вынуждает правительство взять свои слова обратно

Рост цен в Эстонии не собирается замедляться и создает целый ряд проблем для населения, и экономисты считают, что нам следует затянуть пояса в ожидании очередного мощного ценового ралли.
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Цифры безжалостны: статистическое управление сообщило, что индекс потребительских цен в Эстонии в июле вырос на 0,3% по сравнению с июнем, и цены стали на 3,4% выше, чем годом ранее. Рост цен произошел в основном за счет услуг, которые подорожали на 6,3%, в то время как товары подорожали на 1,7%. Средний рост цен в Европейском союзе за тот же период составил 2,6%.
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