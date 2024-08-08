Цены на газ растут после перехода под контороль ВСУ газовой станции в Курской области. Газ из РФ в ЕС пока идет

Эксперт отметил, что после начала полномасштабной войны прокачка газа в страны Европы через эту станцию упала в четыре раза.

«Если в лучшее время через эту Суджу гнали примерно 175 млн кубометров в сутки, то сейчас каждый день "Газпром" подает заявку на прокачку 42 млн кубометров. Это гораздо меньше, чем может справиться станция. На нее выходит сразу два гигантских легендарных газопровода из России. "Уренгой-Помары-Ужгород" и "Прогресс". У первого газопровода пропускная способность - 28 млрд кубометров в год. У второго - еще 26 млрд. Но, поскольку волею Путина "Газпром" ушел из Европы, оставив буквально крохи, то подача через Суджу резко снизилась», - уточнил Михаил Крутихин.

По словам эксперта, газ, которые все еще качают в ЕС через Суджу, нужен трем странам: Австрии, Чехии и Словакии.