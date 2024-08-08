Утрата Россией контроля за единственным работающим входом газотранспортной системы РФ в Украину - станцией Суджа в Курской области - пока не привела к перебоям с прокачкой газа в ЕС. Накануне станция перешла под контроль ВСУ. Эксперт объяснил, что европейские потребители российского газа могут даже выиграть от этого форс-мажора.
Цены на газ растут после перехода под контороль ВСУ газовой станции в Курской области. Газ из РФ в ЕС пока идет
Транзитный поток российского газа через Украину снижается после того, как Россия потеряла контроль над газораспределительной станцией Суджа в Курской области. Падение прокачки российского газа в ЕС через эту станцию в четверг, 8 августа, составило около 12%, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные «Газпрома».
«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37,3 млн куб. м на 8 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - сообщил в четверг представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
В минувшую среду через станцию «Суджа» прокачали около 40 млн кубометров газа.
Накануне из сообщений СМИ стало известно, что станция «Суджа» перешла под контроль ВСУ, когда на территорию Курской области зашли украинские войска, которые, по последним данным, контролируют уже около 400 квадратных километров в этом регионе РФ. Сообщается о войсковой операции с применением авиации и разрушении гражданских объектов сразу в нескольких населенных пунктах РФ.
О происходящем вокруг газораспределительной станции «Суджа» и ее значении рассказал нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
«Суджа - это вход российского газа на украинскую территорию. Раньше был еще второй вход, который еще использовали в начале ожесточенных военных действий, - это Сохрановка в Ростовской губернии. Но ее не могут использовать, потому что там находятся российские войска и украинская газотранспортная сеть не может контролировать эту станцию, снимать показатели счетчиков. Тем более что оттуда «Газпром» стал подавать газ на оккупированные территории. Это тоже невозможно проконтролировать украинцам, поэтому они сказали, что это форс-мажорные обстоятельства, и этот маршрут пришлось закрыть. Остался только один вход - Суджа», - рассказал Крутихин утром в четверг в прямом эфире YouTube-канала The Breakfast Show.
Эксперт отметил, что после начала полномасштабной войны прокачка газа в страны Европы через эту станцию упала в четыре раза.
«Если в лучшее время через эту Суджу гнали примерно 175 млн кубометров в сутки, то сейчас каждый день "Газпром" подает заявку на прокачку 42 млн кубометров. Это гораздо меньше, чем может справиться станция. На нее выходит сразу два гигантских легендарных газопровода из России. "Уренгой-Помары-Ужгород" и "Прогресс". У первого газопровода пропускная способность - 28 млрд кубометров в год. У второго - еще 26 млрд. Но, поскольку волею Путина "Газпром" ушел из Европы, оставив буквально крохи, то подача через Суджу резко снизилась», - уточнил Михаил Крутихин.
По словам эксперта, газ, которые все еще качают в ЕС через Суджу, нужен трем странам: Австрии, Чехии и Словакии.
«На этих трубах висят три страны. Австрия, где в некоторые моменты до 90% газа - это российский газ, а в среднем у них 60-65%. Дальше Словакия. И в меньшей степени Чехия. Если украинцы перекроют транзит, то у "Газпрома" пропадает 45% экспорта в западном направлении. У "Газпрома" останется только турецкий маршрут через Черное море. Там они могут прокачивать в год 47 млрд кубометров газа. Но столько уже не прокачивают. А до Европы через Турцию и Болгарию доходит меньше 16 млрд кубометров. Это все, что останется для Европы, если не будет украинского маршрута», - подсчитал аналитик.
По словам Михаила Крутихина, остановка работы станции Суджа после начала военной операции в Курской области может быть выгодна европейским потребителям.
«Украинская сторона имеет договорные обязательства с "Газпром-экспортом", что газ нужно прокачивать. Соглашение истекает в конце года. Второе - обязательство перед европейскими компаниями. Если европейцы сами начнут прекращать контракты с "Газпромом", что сейчас серьезно обсуждается в Вене, где создана комиссия о том, как прекращать эти контракты (некоторые из которых до 2040 года), то надо будет платить "Газпрому" неустойку. Если разорвет контракты "Газпром", тоже надо платить неустойку. И сейчас много арбитражных дел против "Газпрома" в Европе, поскольку "Газпром" ушел оттуда по путинской воле», - напомнил Крутихин о системе взаимоотношений России и потребителей ее газа в ЕС.
«Но если Украина из-за военных действий прекращает подачу газа через свою территорию в три европейские страны, то это форс-мажор, а значит, австрийцы, чехи и словаки ничего "Газпрому" платить не должны. Здесь они даже выигрывают. И выигрывают раньше, чем планировалось. ЕС имеет четкие планы к 2027 году полностью отказаться от российского газа. Украинцы их немного подгоняют, - объяснил нефтегазовый эксперт. - Сейчас, когда Суджа будет находится под контролем украинской стороны, когда не исключены бомбардировки со стороны России, у Украины появляется законное основание полностью прекратить транзит российского газа в Европу».
Физический поток газа на выходе из Украины в ЕС пока остается непрерывным, свидетельствуют данные европейской информационной платформы ENTSOG.
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Rus.Postimees обратился в компании-операторы газотранспортных систем Венгрии, Словакии, Чехии и Австрии за комментариям о готовности к прекращению поставок российского газа через Украину. Там оперативно ответить нам не смогли, но Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий в ежедневном блоге, посвященном войне в Украине.