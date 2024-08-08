Крупнейший торговец природным газом в Венгрии прокомментировал Rus.Postimees риски прекращения поставок российского газа в страну после перехода под контроль ВСУ газораспределительной станции Суджа в Курской области России.
Эксклюзив ⟩ Венгрия пока не заметила проблем с поставками газа из России после начала боев в Курской области
По данным СМИ, после начала военной операции в Курской области России газораспределительная станция Суджа, через которую «Газпром» прокачивает через Украину газ для дальнейших поставок в страны ЕС, оказалась неподконтрольна российской стороне.
Rus.Postimees попросил венгерскую компанию MVM CEEnergy, которая является крупнейшим торговцем природным газом в Венгрии, прокомментировать риски для этой страны ЕС в случае остановки поставок через Суджу.
«Газоснабжение Венгрии продолжается бесперебойно, благодаря содействию контрактных поставщиков MVM CEEnergy, которые управляют торговлей природным газом через различные маршруты в страну и обеспечивают выполнение обязательств по контрактам», - заявили в компании в четверг, 8 августа.
Комментировать уменьшение объемов прокачки газа из России в сторону Венгрии после перехода Суджи под контроль ВСУ в MVM CEEnergy не стали. Утром в четверг в «Газпроме» заявили об уменьшении объемов прокачки газа через «Суджа» на 12%. В это же время спотовая цена газа в Европе росла на 5%.
Ранее Rus.Postimees рассказывал, что газораспределительная станция в Курской области около государственной границы РФ остается единственным входом для российского газа в газотранспортную систему Украины для дальнейшего транзита в ЕС.
Военная операция в районе газовой станции позволяет прекратить поставки российского газа в ЕС через территорию Украины без убытков для покупателей в ЕС, которые были бы неминуемы без форс-мажорных обстоятельств, уверен нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
«Украинская сторона имеет договорные обязательства с "Газпром-экспортом", что газ нужно прокачивать. Соглашение истекает в конце года. Второе - обязательство перед европейскими компаниями. Если европейцы сами начнут прекращать контракты с "Газпромом" (некоторые из которых до 2040 года), то надо будет платить "Газпрому" неустойку, - объяснил Крутихин систему взаимоотношений России и потребителей ее газа в ЕС. - Но если Украина из-за военных действий прекращает подачу газа через свою территорию в три европейские страны, то это форс-мажор, а значит, австрийцы, чехи и словаки ничего "Газпрому" платить не должны. Здесь они даже выигрывают. И выигрывают раньше, чем планировалось. ЕС имеет четкие планы к 2027 году полностью отказаться от российского газа. Украинцы их немного подгоняют».
«Когда Суджа будет находится под контролем украинской стороны, когда не исключены бомбардировки со стороны России, у Украины появляется законное основание полностью прекратить транзит российского газа в Европу», - добавил эксперт.
За несколько дней до начала военной операции в Курской области России стало известно, что сразу несколько европейских стран работают над тем, чтобы продолжить поставки российского газа через Украину в ЕС и после истечения в конце 2024 года соответствующего контракта между Киевом и Москвой.
Помимо Венгрии, потребителями российского газа, который поступает из России через территорию Украины, остаются Австрия, Словакия и Чехия. Rus.Postimees обратился за комментариями ко всем компаниям, которые занимаются поставками газа в этих странах. Мы опубликуем ответы, как только они поступят.