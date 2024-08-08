Эксклюзив Венгрия пока не заметила проблем с поставками газа из России после начала боев в Курской области

По данным СМИ, после начала военной операции в Курской области России газораспределительная станция Суджа, через которую «Газпром» прокачивает через Украину газ для дальнейших поставок в страны ЕС, оказалась неподконтрольна российской стороне.

Rus.Postimees попросил венгерскую компанию MVM CEEnergy, которая является крупнейшим торговцем природным газом в Венгрии, прокомментировать риски для этой страны ЕС в случае остановки поставок через Суджу.

«Газоснабжение Венгрии продолжается бесперебойно, благодаря содействию контрактных поставщиков MVM CEEnergy, которые управляют торговлей природным газом через различные маршруты в страну и обеспечивают выполнение обязательств по контрактам», - заявили в компании в четверг, 8 августа.

Премьер Венгрии Виктор Орбан остается единственным лидером в ЕС, кто продолжает личные контакты с Путиным. На фото - лидеры двух стран встречаются осенью 2023 года в Китае. Фото: Scanpix

Комментировать уменьшение объемов прокачки газа из России в сторону Венгрии после перехода Суджи под контроль ВСУ в MVM CEEnergy не стали. Утром в четверг в «Газпроме» заявили об уменьшении объемов прокачки газа через «Суджа» на 12%. В это же время спотовая цена газа в Европе росла на 5%.

Ранее Rus.Postimees рассказывал, что газораспределительная станция в Курской области около государственной границы РФ остается единственным входом для российского газа в газотранспортную систему Украины для дальнейшего транзита в ЕС.

Военная операция в районе газовой станции позволяет прекратить поставки российского газа в ЕС через территорию Украины без убытков для покупателей в ЕС, которые были бы неминуемы без форс-мажорных обстоятельств, уверен нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.

Читайте также За рубежом Цены на газ растут после перехода под контороль ВСУ газовой станции в Курской области. Газ из РФ в ЕС пока идет