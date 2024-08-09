Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, ищет покупателя для своего кредитного портфеля

По информации источника Äripäev, кредитный портфель, который находится в продаже уже несколько лет, сейчас предлагается примерно за 20 миллионов евро.

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«Похоже, что покупателя ищут довольно интенсивно, и запрашиваемая цена составляет около 40 процентов от стоимости портфеля», – описал источник. Это может означать около 20 миллионов евро.

Так как у банка в прошлом были проблемы с выполнением требований по борьбе с отмыванием денег, по мнению источника, кредитный портфель банка TBB может быть не очень привлекателен, чтобы покупать его по такой цене.