Акционеры банка TBB, который уже много лет находится под пристальным вниманием Финансовой инспекции, разрешили руководству подать заявление о прекращении банковской деятельности, пишут «Деловые ведомости».
Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, ищет покупателя для своего кредитного портфеля
По информации источника Äripäev, кредитный портфель, который находится в продаже уже несколько лет, сейчас предлагается примерно за 20 миллионов евро.
«Похоже, что покупателя ищут довольно интенсивно, и запрашиваемая цена составляет около 40 процентов от стоимости портфеля», – описал источник. Это может означать около 20 миллионов евро.
Так как у банка в прошлом были проблемы с выполнением требований по борьбе с отмыванием денег, по мнению источника, кредитный портфель банка TBB может быть не очень привлекателен, чтобы покупать его по такой цене.
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