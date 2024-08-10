Суммы, обещанные «новобранцу» по телефону, были внушительными. Отсутствие предыдущего военного опыта не было проблемой, призывнику предлагалась месячная подготовка и возможность служить в интернациональном батальоне. Единственная неприятность - мужчине придется приехать в Россию за свой счет.

Тем, кому это может быть интересно, Postimees напоминает, что вступление в армию оккупанта и участие в боевых действиях на территории Украины подпадает под действие статей 91, 91(1) и 92 Пенитенциарного кодекса, которые предусматривают наказание от восьми до двадцати лет или даже пожизненное лишение свободы за участие в совершении или подготовке акта агрессии. Иными словами, возвращение с фронта в Эстонию привело бы лишь к тюрьме.

Во-вторых, поездка в Донбасс или в другие части Украины - это не безобидная поездка на природу. Вскоре число российских солдат, убитых и раненых в ходе российской агрессии в Украине, приблизится к 600 тысячам, но наверняка потери уже во много раз превысили потери Советского союза во время десятилетней войны в Афганистане.