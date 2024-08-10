Журналистский эксперимент Rus.Postimees показал, что попасть в армию РФ совсем несложно. Препятствием не является ни отсутствие российского гражданства, ни наличие эстонского. Нет ничего страшного, если гражданства нет в принципе.
Суммы, обещанные «новобранцу» по телефону, были внушительными. Отсутствие предыдущего военного опыта не было проблемой, призывнику предлагалась месячная подготовка и возможность служить в интернациональном батальоне. Единственная неприятность - мужчине придется приехать в Россию за свой счет.
Тем, кому это может быть интересно, Postimees напоминает, что вступление в армию оккупанта и участие в боевых действиях на территории Украины подпадает под действие статей 91, 91(1) и 92 Пенитенциарного кодекса, которые предусматривают наказание от восьми до двадцати лет или даже пожизненное лишение свободы за участие в совершении или подготовке акта агрессии. Иными словами, возвращение с фронта в Эстонию привело бы лишь к тюрьме.
Во-вторых, поездка в Донбасс или в другие части Украины - это не безобидная поездка на природу. Вскоре число российских солдат, убитых и раненых в ходе российской агрессии в Украине, приблизится к 600 тысячам, но наверняка потери уже во много раз превысили потери Советского союза во время десятилетней войны в Афганистане.
В советское время об Афганистане рассказывали жуткие вещи. Было время для распространения информации, поскольку война длилась очень долго. Война в Украине длится уже два с половиной года, а многие люди в России до сих пор не поняли ее сути, ведь предпочитают жить в личном пузыре. Однако судя по трудностями с мобилизацией, в России уже начали распространяться слухи о мужественном сопротивлении Украины и о том, что неопытные российские военачальники бросают мобилизованных в военную мясорубку. Короче говоря, вероятность быстрой смерти Украины очень высока.
Тем не менее и в Эстонии есть русские - хотя их не так много, - которые живут в параллельном путинском мире и с радостью понаблюдали бы за уничтожением украинского государства и нации. О том, что они есть, свидетельствует поддержка Айво Петерсона, который посетил Донбасс с «миротворческой миссией».
Мы не можем недооценивать силу информации, которая изначально может вызвать негативную реакцию. Очень хорошую просветительскую работу провел, например, Нарвский музей, что вызвало гневную реакцию среди проимперски настроенных людей. Однако давайте вспомним, как после Второй мировой войны простых немцев возили в концентрационные лагеря. Они тоже были шокированы и потрясены увиденным.
Чтобы понять ситуацию в Украине, достаточно посмотреть фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе». После этого каждый может спросить себя: действительно ли я хочу участвовать в причинении таких страданий народу? И все это во имя умирающей империи.