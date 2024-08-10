«Фильм ужасов»: опубликовано видео с места крушения бразильского пассажирского самолета

Очевидец охарактеризовал место происшествия на видео как «сцену из фильма ужасов».

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❗️There were no survivors in the crash, local media reported citing authorities in the Brazilian city of Valinhos, São Paulo state - who are providing aid to neighboring Vinhedo where a passenger plane crashed on Friday afternoon.#Brazil… pic.twitter.com/4JKPCkfXfo — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) August 9, 2024

В результате авиакатастрофы, произошедшей в пятницу, 9 августа, в бразильском штате Сан-Паулу, выживших нет, сообщили местные власти.

На борту самолета находился 61 человек: 57 пассажиров и четыре члена экипажа.

Он направлялся в международный аэропорт Сан-Паулу и разбился в жилом районе города Валиньюш.

Ссылаясь на власти Валиньюша, новостной сайт G1 сообщил, что самолет упал рядом с домом, в котором в тот момент находились люди. Однако никто из людей на земле не пострадал.

Что стало причиной трагического крушения, пока неясно.