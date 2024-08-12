В письме на имя Мадизе Кылварт указал, что канцлер юстицииимеет возможность сначала предложить Рийгикогу привести закон в соответствие с Конституцией, а если парламент этого не сделает, обратиться в Госсуд.

Читайте также Эстония Автоналогу быть! Президент провозгласил два новых закона

По словам Кылварта, налог на автомобили вводится в ситуации, когда налоговая нагрузка уже высокая, а цены продолжают расти.

«Статья 10 Конституции устанавливает принцип социального государства, согласно которому публичная власть должна заботиться о нуждающихся в помощи членах общества и не оставлять никого в беде. Автомобильный налог увеличивает риск бедности в обществе», - написал лидер центристов, по мнению которого законодательные инициативы в Эстонии все чаще ущемляют основополагающие конституционные принципы или даже прямо им противоречат.