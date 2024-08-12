Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиении людей в трамвае, а также об изъятии ножей в Таллиннском аэропорту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о масштабном возгорании крыши складского здания в Ласнамяэ и о ДТП в Виймси.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение людей в трамвае, возгорание складского здания в Ласнамяэ, ДТП в Виймси
Насилие
10 августа поступило сообщение, что 29-летний пьяный мужчина угрожал 34-летней женщине стартовым пистолетом в жилом доме на Палдиском шоссе в Хааберсти. Угрожавший был задержан сотрудниками полиции.
9 августа поступило сообщение, что 38-летний мужчина и 37-летняя женщина были избиты неизвестными молодыми людьми в трамвае на Тартуском шоссе в Кесклинне.
10 августа поступило сообщение, что двое 34-летних мужчин получили ножевые ранения на улице Нунне в Кесклинне. Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Полиция арестовала 35-летнего и 43-летнего мужчин как подозреваемых в нападении.
10 августа поступило сообщение, что в квартире на улице Й. Коорти в Ласнамяэ 51-летняя женщина подверглась нападению со стороны своего 29-летнего зятя. Когда прибыла полиция, нападавший уже покинул место происшествия.
11 августа поступило сообщение, что в волости Йыэлахтме 39-летний мужчина напал на свою жену. К моменту прибытия полиции нападавший уже покинул место происшествия. Скорая помощь осмотрела травмы женщины. Позже, когда мужчина вернулся, полиция задержала его.
10 августа в полицию поступило сообщение, что в Нарве неизвестный избил двух мужчин в возрасте 37 и 35 лет, которые получили травмы.
10 августа в полицию поступил вызов на улицу Синивооре в Кохтла-Ярвеле, где 31-летний мужчина угрожал 40-летней женщине ножом и предметом, похожим на оружие. Полиция задержала угрожавшего.
В полицию поступило сообщение, что 10 августа 28-летний мужчина напал на женщину на улице Йыхвика в Хаапсалу. Нападавший был задержан полицией.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
10 августа поступило сообщение о краже различных предметов, включая инструменты, из автоприцепа, припаркованного на Петербури-теэ в Ласнамяэ. Ущерб от кражи составил 470 евро.
В полицию поступило сообщение, что на Мяннимяэ-теэ в Вильянди был украден электросамокат. Ущерб составил 800 евро.
В полицию поступило сообщение, что 9 августа из жилого дома на улице Пикк в Кярдла были украдены наличные и различные предметы. Ущерб расследуется.
8 августа в полицию поступило сообщение о краже наличных на Тульбиайа-теэ в деревне Кильксама волости Тори. Ущерб расследуется.
В полицию поступило сообщение, что в период с 10 по 11 августа со склада на улице Лина в Пярну были украдены металлические столбы для забора. Предварительный ущерб составляет 900 евро.
Мошенничество
9 августа было начато расследование по случаю, когда 58-летней женщине, проживающей в Ласнамяэ, позвонила незнакомка, говорящая на русском языке, представившаяся оператором телефонной компании Elisa. Она сообщила, что срок действия договора телефонной сети скоро истечет, и спросила, хочет ли женщина продлить его или поменять. Оператор попросила ее предоставить личный код и подтвердить личность с помощью защитного кода Smart-ID. Сразу после этого женщине позвонила другая женщина, представившаяся сотрудницей Swedbank, которая заявила, что на нее пытались совершить мошенничество, и предложила помочь заблокировать банковские счета, чтобы предотвратить кражу средств. Позже женщина обнаружила, что с ее счета были произведены переводы, а также на ее имя были оформлены кредиты на сумму 4000 евро. Общий ущерб составил 5263 евро.
Безопасность на границе
10 августа поступило сообщение, что при досмотре в аэропорту в сдаваемом багаже двух пассажиров были обнаружены нож-бабочка и нож. Нож-бабочка принадлежал гражданину Латвии 1965 года рождения, а в багаже другого гражданина Латвии 1969 года рождения был найден нож с пружинным или гравитационным механизмом, который автоматически выскакивает и фиксируется с лезвием длиной более 8,5 см. Запрещенные предметы были изъяты, и было начато общее расследование. Пассажиры планировали вылететь рейсом в Дублин, но не успели на рейс и вернулись в Эстонию.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не впустили четверых граждан России, трех граждан Беларуси, двух граждан Украины, двух граждан Колумбии, одного гражданина Израиля, одного гражданина Венесуэлы и одного гражданина Сербии.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в Эстонию двух граждан России, двух граждан Молдовы и одного гражданина Узбекистана.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
В прошлую пятницу таможенники на пограничном пункте Койдула обнаружили в грузовике с сербскими номерами флаг Красной армии. Грузовик пытался въехать в Эстонию. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
9 августа на пункте пропуска «Нарва-1» на выезде из Эстонии пограничники при проверке документов гражданина России обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне 55 дней, один из них - в Эстонии. Человеку было выдано досудебное предписание покинуть Эстонию, запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на один год и наложен штраф в размере 600 евро. После прохождения процедуры человек уехал в Россию.
11 августа пограничники обнаружили незаконное пересечение временного контрольно-пропускного пункта на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 100 евро.
Пожары
9 августа в 15:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде жилого дома на Ыйсмяэ-теэ в районе Хааберсти виден дым. Также из одной квартиры был слышен звук работающего дымового датчика. На место происшествия выехали спасатели Лиллекюла вместе со спасателями-добровольцами Копли. Источник пожара был обнаружен в одной из квартир на седьмом этаже, дверь которой была вскрыта силой. Внутри была обнаружена горящая стиральная машина, пламя которой быстро потушили. В квартире никого не было, и соседи не пострадали. Помещение и подъезд были проветрены, и инцидент был ликвидирован к 16:18. Вероятной причиной пожара стала электрическая неисправность стиральной машины.
9 августа в 19:32 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Асула в Кесклинне горит двухэтажное заброшенное здание. Очевидец увидел дым, выходящий из здания, и услышал треск шиферной крыши. На место выехали спасатели Кесклинна и Лиллекюла вместе со спасателями-добровольцами Копли. Спасатели в противодымном оборудовании вошли в здание для поиска очагов пожара и возможных пострадавших. К счастью, внутри никого не было, и пожар был локализован к 19:56. Окончательная ликвидация пожара была завершена к 20:41. Причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшего расследования.
10 августа в 13:30 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании посудомоечной машины на кухне здания на улице Лахе в Кесклинне. Спасатели Кесклинна прибыли на место в 13:34 и увидели дым, выходящий из окна кухни. Войдя в здание, они потушили горящую машину с помощью пенного огнетушителя. После этого они разобрали конструкции стен кухни, чтобы потушить распространение огня. После ликвидации всех очагов возгорания помещение было проветрено, и инцидент был завершен к 13:57. С большой вероятностью пожар начался из-за электрической неисправности посудомоечной машины. Никто не пострадал.
10 августа в 23:20 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании крыши складского здания на Петербури-теэ в Ласнамяэ. Это было крупное здание с высоким потолком, где хранились автомобильные запчасти. На место прибыли силы из пяти профессиональных и трех добровольческих спасательных частей. Первым на место прибыли спасатели Ласнамяэ, которые увидели дым и пламя из крыши здания. Первым приоритетом было добраться до крыши здания, чтобы остановить дальнейшее распространение пожара. Сделать это снаружи было невозможно, поэтому спасатели ворвались в здание, чтобы найти доступ. Одновременно прибыли лестничные и подъемные машины, с которых велась борьба с пламенем сверху. Работа велась на трех участках: тушение сверху, работа групп по работе в задымленных условиях внутри здания, а также разборка стен и конструкций потолка для поиска и ликвидации очагов пожара. Пожар был локализован к 02:22 и окончательно ликвидирован к 03:02. Горело около 200 квадратных метров крыши и внешней фасады здания. Причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшего расследования.
ДТП
10 августа в 01:37 спасатели выехали на улицу Раэ в городе Палдиски в волости Ляэне-Харью, где автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья. Из автомобиля вытекли жидкости. Прибывшие на место спасатели Палдиски отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы исключить возможность возгорания, и покрыли разлившиеся жидкости абсорбентом. Водитель автомобиля был осмотрен на месте скорой помощью, а обстоятельства происшествия будут выяснены полицией.
10 августа в 15:15 спасатели выехали в деревню Рандвере в волости Виймси на шоссе Виймси-Рандвере, где автомобиль с двумя пассажирами съехал с дороги. Спасатели Пирита прибыли на место и совместно со скорой помощью помогли одному из пострадавших выйти из машины и передали его медикам. Второй пассажир выбрался самостоятельно.
Прочее
9 августа в 19:06 спасатели выехали в Ласнамяэ на стоянку торгового центра на улице Суур-Сыямяэ, где из одного припаркованного автомобиля происходила утечка газа. Заявитель почувствовал сильный запах газа возле машины. На место прибыли спасатели Кесклинна, которые встретились с владельцем автомобиля. Спасатели закрыли утечку в газовом оборудовании автомобиля CNG. Выяснилось, что автомобиль недавно был в ремонте, но владельцу ничего не оставалось, как снова отправиться в мастерскую.