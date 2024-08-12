СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение людей в трамвае, возгорание складского здания в Ласнамяэ, ДТП в Виймси

9 августа на пункте пропуска «Нарва-1» на выезде из Эстонии пограничники при проверке документов гражданина России обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне 55 дней, один из них - в Эстонии. Человеку было выдано досудебное предписание покинуть Эстонию, запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на один год и наложен штраф в размере 600 евро. После прохождения процедуры человек уехал в Россию.

11 августа пограничники обнаружили незаконное пересечение временного контрольно-пропускного пункта на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 100 евро.

Пожары

9 августа в 15:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде жилого дома на Ыйсмяэ-теэ в районе Хааберсти виден дым. Также из одной квартиры был слышен звук работающего дымового датчика. На место происшествия выехали спасатели Лиллекюла вместе со спасателями-добровольцами Копли. Источник пожара был обнаружен в одной из квартир на седьмом этаже, дверь которой была вскрыта силой. Внутри была обнаружена горящая стиральная машина, пламя которой быстро потушили. В квартире никого не было, и соседи не пострадали. Помещение и подъезд были проветрены, и инцидент был ликвидирован к 16:18. Вероятной причиной пожара стала электрическая неисправность стиральной машины.