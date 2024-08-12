«Город Суджа под контролем ВСУ, слава всем бригадам и батальонам, которые принимали в этом участие», - говорится в подписи к видео.

По данным «Медузы» и «Важных историй», ролик был снят у магазина «Галерея окон» на улице Карла Маркса в Судже, примерно в 500 метрах от здания администрации города.

В другом ролике украинские военные едут на бронетранспорте по улице. По их словам, они проезжают центральную площадь Суджи. Когда были сняты видео, неизвестно.

Наступление ВСУ в Курской области продолжается уже неделю. Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале видео с заседания ставки. Президент Украины рассказал, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский докладывал относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области.

Сырский заявил в ходе совещания, какую территорию России, по оценке украинских военных, контролируют ВСУ. «На эту минуту под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации», - сказал Сырский.

По оценкам властей Курской области, по состоянию на 12 августа ВСУ контролируют 28 населенных пунктов региона. Украинский OSINT-проект DeepState утверждает, что ВСУ взяли под свой контроль около 44 населенных пунктов области. По оценке «Медузы», украинская армия контролирует в регионе более 30 населенных пунктов.