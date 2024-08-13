Таллинн приступит к ремонту Петербури теэ осенью, но отремонтирует только небольшой отрезок. Вопрос о масштабах ремонта остальных отрезков пока открыт. Бывший мэр столицы Михаил Кылварт считает, что Петербури-теэ следует отремонтировать целиком, сообщает Rus.ERR.
Пеэтер-Пяртель Пере: Петербури-теэ можно было бы переименовать
«Это очень необычная ситуация, что мы сделаем один участок, потом другой, а между первым и вторым останется отрезок в пару километров, проект которого нам нужно обновить», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Петер Пере.
По мнению Пяртеля-Петера Пере, Петербури-теэ следовало бы переименовать, например, в Раквере-теэ.