Трехликий Плуцер, или Как революционный матрос в лесу под Кейла русские книги жег

Нет, на самом деле у Алексея Плуцера-Сарно лиц гораздо больше: выпускник Тартуского университета, создатель словаря русского мата, художник, журналист, идеолог арт-группы «Война», автор многочисленных перформансов, эмигрант, гражданин Израиля, собственник недвижимости недалеко от Кейла. И это еще не все, но - Google в помощь. При личном общении мы насчитали трех Плуцеров. На этом и остановимся.

Теплый августовский вечер. От звенящих в воздухе комаров спасает только химзащита да предвкушение необычного действа: Алексей Плуцер-Сарно пригласил зрителей ближнего круга на перформанс под эпатажным названием «Худлит пора пороть!»

Такой экзекуции русскую литературу революционный матрос Плуцер, как было подписано приглашение, собирался подвергнуть за то, что она, эта самая литература, на протяжении XIX и XX веков вела народ, а значит, и нас с вами, явно не туда.

Место дислокации

«Арт-акция по ликвидации русской литературы» прошла во дворе когда-то популярного загородного ресторана Maeru trahter. Залежавшуюся на рынке недвижимость со всей начинкой - от мебели до посуды - более десяти лет назад купил эмигрировавший из России Плуцер-Сарно, как он сам говорит, за совсем небольшие деньги.

Поэтому вот вам - первое лицо скандалиста, вандала и хулигана: хлебосольный хозяин недвижимости, собравший у себя в гостях представителей творческой интеллигенции из Эстонии, друзей-релокантов, эмигрантов из России и Беларуси.

«Пока я еще человек, объясню, что к чему. Потому что когда начнется перформанс, меня уже не будет», - благосклонно объясняет он зрителям, добавив, что, кроме зрелища, будет и угощение: вобла, соленые огурцы, кислая капуста, черный хлеб.

Вот он какой, совсем простой: домовладелец Плуцер-Сарно на фоне собственного портрета многолетней давности. Фото: Вера Копти.