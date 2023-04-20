«Я не верю в звериное лицо эстонской власти»: ветеран радикальной арт-сцены - о необходимости скандальных надписей

Именно в этом смысле я приветствую акцию Вована Каштана, она тоже освежает галерейную затхлость художественной жизни.

- Акции «Войны» выглядели целенаправленным испытанием пределов, такой пальпацией болезненных мест. Было ли это троллингом власти?

Власти меня мало интересуют, я действую в пространстве искусства. А «испытание пределов» современного искусства – не моя идея и не программа действий нашей арт-группы. Это неотъемлемая специфическая черта всего мирового акционизма. Акционизм – авангард экспериментов.

- Как, когда и почему ты стал деятелем современного искусства?

- Не знаю, наверное, уродился таким неугомонным.

Акция 2008 года «Е...сь за наследника медвежонка», приуроченная к предвыборной кампании технического сменщика Путина - тогдашнего «либерала» Дмитрия Медведева. Фото: личный архив

- Как с твоим художественным хулиганством связана твоя давняя работа над словарем русского мата?

- Изначально это никак не было связано. В 1977 году я попал в литературный спецкласс школы-гимназии 1567 к Льву Иосифовичу Соболеву. А уж погрузившись в филологическую клоаку, я там обнаружил трехэтажный мат как совершенно нетронутую целину, не было ни одного вменяемого словаря. И до сих пор нет, потому что на этом карьеру не сделать, в профессоры не возьмут, грантов не отсыпят. Так что я спокойно за 40 лет работы собрал только для первых трех томов более двух тысяч самых жутких трехэтажных выражений.