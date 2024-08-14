Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) считает, что позиция Китая по ситуации с разрушением газопровода Balticconnector указывает на нежелание Пекина оплачивать ущерб, который принес якорь китайского грузового корабля. Ранее о связи китайского владельца корабля с Россией рассказали журналисты-расследователи.
Певкур: Китай не намерен оплачивать ремонт газопровода между Эстонией и Финляндией
В Минобороны воспринимают утверждения Китая о том, что китайский корабль осенью 2023 года случайно разрушил своим якорем газопровод Balticconnector, как попытку избежать компенсации причиненного ущерба. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«Глядя на практику, сложно предположить, что позиция Китая изменится, и если они настаивают, что это был несчастный случай, то, вероятно, они будут утверждать, что им нечего компенсировать», - сказал министр обороны ERR.
В свою очередь премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сообщил, что изучит объяснения Китая, когда посетит Финляндию.
«Мы рассмотрим, что именно они признают. Официальное расследование ведет финская сторона, Центральная криминальная полиция Финляндии. В ближайшие дни я буду в Финляндии», - сказал премьер.
В понедельник стало известно, что Китай, спустя девять месяцев после инцидента, признал причастность к разрушению газопровода китайского грузового корабля Newnew Polar Bear. Выводы прессы о том, что якорь именно этого корабля остановил прокачку газа между Эстонией и Финляндией, ранее подтверждали правоохранительные органы двух стран.
По данным СМИ, Пекин уведомил власти ЕС, что разрушение газопровода с помощью якоря, который корабль буквально тащил по морскому дну, это случайность.
«В составленном на китайском языке отчете указывается, что инцидент произошел из-за сильного шторма», - сообщила со ссылкой на свои источники гонконгская газета South China Morning Post.
«Лично мне трудно понять, как капитан судна мог так долго не замечать, что его якорь волочится по дну, но это уже задача прокуратуры», - так же сказал в своем комментарии Ханно Певкур.
Российские независимые журналисты-расследователи ранее нашли связь между владельцем китайского судна и Россией. Бизнесмен ранее много лет занимался бизнесом в Российской Федерации, а морскими грузоперевозками занялся только после начала полномасштабной войны России с Украиной.
«Центру "Досье" удалось найти конечного собственника, стоящего за цепочкой компаний вокруг New New Polar Bear. Это китайский предприниматель Фань Юйсинь, которого многое связывает с Россией. Там он владеет крупным бизнесом и обладает административным ресурсом», - рассказывали расследователи еще в ноябре 2023 года.
Кроме того, журналисты издания «Досье» выяснили, что российские диверсанты неоднократно занимались повреждением объектов инфраструктуры на Балтике и соседних морях, маскируясь под рыбаков, а сотрудники спецслужб так или иначе контролируют работу гражданского флота.
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