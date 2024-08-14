Недавняя пресс-конференция освобожденных российских политзеков вызвала широкую дискуссию, вышедшую далеко за пределы РФ или российской оппозиции в эмиграции. Публицист Артем Дмитриев (Социал-демократическая партия) не согласен с активистом Даниилом Куракиным, различившим в тезисах Яшина/Пивоварова дублирование нарративов Кремля, и настаивает, что эти люди как раз могут стать теми моральными авторитетами, что будут пользоваться поддержкой и уважением россиян, без чего никому не по силам низложить путинский режим.
АРТЕМ ДМИТРИЕВ – КУРАКИНУ ⟩ Даниил, вылезай из информационного пузыря – они не агенты ФСБ
На днях мой старый приятель Даниил Куракин написал статью в Postimees, в которой высказал свое мнение по поводу пресс-конференции освобожденных российских политических заключенных, где подверг последних активной критике за их позицию.
Несмотря на то, что общие жизненные ценности с Даниилом у нас совпадают, я считаю, что стиль аргументации и выводы, к которым он прибегает, являются не просто отличным примером того, что происходит с людьми, которые не вылезают из своего информационного пузыря, но и крайне вредными для общего результата.
Постправда
В своем недавнем проекте «Кризис идентичности: Нужно ли отбирать у россиян право голоса в Эстонии?» я пытался разобраться в одноименном вопросе и уже тогда заметил очень печальную тенденцию, что для многих эстонских политиков и активистов эмоции и лозунги важнее содержания. Вместо того чтобы работать на результат, они занимаются борьбой с выдуманными симулякрами.
Ложь, манипуляция информацией, апелляция к эмоциям, поляризация мнений и популизм; Трамп, Джонсон, Путин, Мари Ле Пен и многие другие известные современные политики построили свою карьеру на этих столпах феномена постправды.
Если вы впервые услышали о Яшине, Пивоварове и Кара-Мурзе из текста Куракина, то складывается полное впечатление, что они если не агенты ФСБ, то как минимум «полезные идиоты», и совершенно неважно, что это люди, которые попали в тюрьму из-за того, что представляли прямую угрозу российскому режиму, а Кара-Мурзу и вовсе дважды пытались убить.
На протяжении всей статьи можно видеть попытку вложить в уста троицы тезисы, которые те никогда не произносили, и обобщение до черного и белого: мол, если твои методы отличаются от наших, то ты по определению не прав и ты не с нами.
«Санкции в неправильной форме» превратилось в «Санкции - это неправильно».
«Как российский политик, я не могу позволить себе поддерживать ВСУ» превратилось в «Поддерживать ВСУ - это непозволительно».
А уточнение ранее озвученной позиции и вовсе выдается за «наказ сверху» от европейских политиков.
Можно быть несогласным с их методами, но выдавать политических заключенных за врагов Украины и пособников режима путем манипуляции - это непозволительно низкий уровень дискуссии.
Российский политик - российский, а не украинский
Далее, автор сам замечает, что «если человек, будучи политической фигурой, уехал из России <...>, он больше не российский политик», а потом обвиняет российских политиков в отсутствии совести, потому что они не рады своему «вызволению».
Куракин может долго мечтать о военной победе над Россией, но никакой победы в привычном военном понимании образца Второй мировой, с оккупацией Кремля и захватом столицы ядерной державы, не будет.
А если бы это и случилось, то нужно помнить, что немцы раскаялись за преступления их страны не из-за того, что союзники устраивали им экскурсии по концлагерям и показывали кино про ужасы Холокоста (подобный «насильственный метод» вызывал у них отвращение и недоверие), а благодаря внутренней общественной и политической дискуссии.
Российский политик не может поддерживать ВСУ не потому, что он желает оккупации Украины, а потому, что политик по определению не может способствовать убийству своих граждан, какими бы они ни были, потому что никакие россияне его после такого слушать не станут.
Для того, чтобы после нынешнего режима не образовался новый, России нужны подобные моральные авторитеты, которые будут пользоваться поддержкой и уважением россиян и которые смогут предложить альтернативу существующему режиму и создать ту самую дискуссию и рефлексию.
Куракин транслирует нарратив российской пропаганды
Нельзя сделать Путину большего подарка, чем помазать всех россиян той войной, которую начал именно Путин, и именно этим занимается российская пропаганда, которая пытается убедить европейскую общественность в том, что россияне поголовно поддерживают войну.
Куракин упрекает политзеков в наивности, якобы они повторяют риторику российской пропаганды, не осознавая, что он занимается тем же самым.
Тезис о том, что с Украиной воюет вся Россия - это манипуляция, которая ничем не подтверждена. Качественные исследования, вроде того, что недавно выпустила Лаборатория публичной социологии, показывают, что даже среди так называемого «глубинного народа» сторонников войны абсолютное меньшинство. И именно об этом говорят политзеки, ведь когда мы говорим, что виноваты все, мы, по сути, говорим, что не виноват никто.
Аргумент, что «огромное количество россиян в России поддерживает курс Путина <...>, что видно по многочисленным фото и видео из самой России», ничем не отличается от парадов «нацистов и бандеровцев», которых показывают по Первому каналу.
Миф о имперскости россиян точно так же взят непонятно откуда и не подкреплен ничем.
Перед тем как коммунисты пришли к власти, в Российской империи была гражданская война, где половина населения с оружием в руках сопротивлялась власти Советов.
После развала СССР на смену пришла либеральная демократия во главе с Гайдаром, Касьяновым, Ельциным и прочими политиками, которые были антиподом того режима, который пал.
Никакой общественной дискуссии о том, что нужно оккупировать Крым или Украину, исходящей от населения, тоже никогда не существовало, и даже пропагандист Соловьев незадолго до аннексии Крыма отзывался о подобной затее как о глупости.
Откуда взялся вывод, что именно общество породило Путина?
В отличие от Путина, Трамп и Джонсон уже были известными лжецами с замашками автократов, когда пришли к власти, а не раскрылись как таковые после. Но я сомневаюсь, что кому-то в голову придет сказать, что они являются продуктом своего общества.
Идея о том, что все, кто не взрывает военкоматы и молчит, являются «пассивными дозволителями», гораздо более наивна, чем попытка политического влияния.
«Диктатуры не боятся фонариков и бумажных самолетиков», ровно как они не боятся подпольных сопротивлений. Насильственная машина с сотнями тысяч, если не миллионами, вооруженных людей на зарплате не боится студентов с коктейлем Молотова.
С таким же успехом можно сказать, что Эстония 50 лет находилась под оккупацией, потому что мы якобы недостаточно боролись. Эстония стала свободной вследствии политических изменений, а не вооруженного сопротивления, ровно так же будет и с освобождением от путинизма.
Обвинение населения, которое является заложником тирана, это виктимблейминг, который никак не поможет Украине. Только общественное понимание, что с Путиным хуже, чем без него, как среди элит, так и среди населения, может сменить режим. Только современная, развитая и демократическая Россия с крепкими институтами может быть безопасным соседом для Эстонии и Украины.
А этого невозможно без лидеров мнений, вроде тех, кого Куракин считает врагами Украины.