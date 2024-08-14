АРТЕМ ДМИТРИЕВ – КУРАКИНУ Даниил, вылезай из информационного пузыря – они не агенты ФСБ

Российский политик не может поддерживать ВСУ не потому, что он желает оккупации Украины, а потому, что политик по определению не может способствовать убийству своих граждан, какими бы они ни были, потому что никакие россияне его после такого слушать не станут.

Для того, чтобы после нынешнего режима не образовался новый, России нужны подобные моральные авторитеты, которые будут пользоваться поддержкой и уважением россиян и которые смогут предложить альтернативу существующему режиму и создать ту самую дискуссию и рефлексию.

Куракин транслирует нарратив российской пропаганды

Нельзя сделать Путину большего подарка, чем помазать всех россиян той войной, которую начал именно Путин, и именно этим занимается российская пропаганда, которая пытается убедить европейскую общественность в том, что россияне поголовно поддерживают войну.

Куракин упрекает политзеков в наивности, якобы они повторяют риторику российской пропаганды, не осознавая, что он занимается тем же самым.

Тезис о том, что с Украиной воюет вся Россия - это манипуляция, которая ничем не подтверждена. Качественные исследования, вроде того, что недавно выпустила Лаборатория публичной социологии, показывают, что даже среди так называемого «глубинного народа» сторонников войны абсолютное меньшинство. И именно об этом говорят политзеки, ведь когда мы говорим, что виноваты все, мы, по сути, говорим, что не виноват никто.