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В Эстонии тысячи учителей не соответствуют квалификационным требованиям (1)

rus.postimees.ee
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Arvo Meeks

В Эстонии в общей сложности работает 17 000 учителей, из которых почти 4000 (22%) не соответствуют квалификационным требованиям. Хуже всего ситуация обстоит в Ярвамаа, пишет Rus.ERR.

По сути это означает, что в предстоящем учебном году будет не хватать 4000 учителей, сказал глава Союза работников образования Реэмо Вольтри.

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«Каждый год число людей, не соответствующих квалификационным требованиям, существенно растет. И если человек не соответствует квалификационным требованиям, это означает, что он не способен выполнять работу на должном уровне, что создает огромную нагрузку на устойчивость качественного эстонского образования, - сказал он. - Число неквалифицированных учителей растет, потому что у преподавателей нет уверенности».

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