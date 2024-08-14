По сути это означает, что в предстоящем учебном году будет не хватать 4000 учителей, сказал глава Союза работников образования Реэмо Вольтри.

«Каждый год число людей, не соответствующих квалификационным требованиям, существенно растет. И если человек не соответствует квалификационным требованиям, это означает, что он не способен выполнять работу на должном уровне, что создает огромную нагрузку на устойчивость качественного эстонского образования, - сказал он. - Число неквалифицированных учителей растет, потому что у преподавателей нет уверенности».