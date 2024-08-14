Это не понравилось многим из тех, кто состоял тогда в Центристской партии. Я сам был против любого сотрудничества с EKRE и рад, что социал-демократы неоднократно публично подчеркивали, что никакого сотрудничества с EKRE не будет, и что это ясный принципиальный выбор.

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Я считаю, что для многих избирателей Центристской партии по-прежнему важны те ценности, которые партия отстаивала в прошлом - гражданские и индивидуальные свободы и права человека, четкое видение Эстонии как либеральной и европейской страны. Сейчас Центристская партия стремительно отходит от них, и социал-демократы могут предложить альтернативу. Консерваторы предлагают совсем другую повестку дня.

Печально читать, как бывший мэр одной из стран-членов Европейского союза считает, что «Эстонию заставляют принимать вредную политику из Брюсселя». Многие политики, называющие себя национал-консерваторами, также отличились крайне грубым отношением к национальным меньшинствам, проживающим в Эстонии, не говоря уже о других меньшинствах. Мне трудно понять, почему такая дружба должна нравиться русскоязычным жителям Эстонии.

В обращении к представителям оппозиции критикуется и недавно пришедшее к власти правительство. Дефицит бюджета предлагается решить за счет взятия кредита. Конечно, есть ситуации, когда кредит более оправдан (например, для особо крупных инфраструктурных проектов, развивающих экономику), но бесконечные заимствования не могут быть жизнеспособными, и подобные призывы носят явно популистский характер.

Социал-демократы находятся в коалиции с двумя правыми партиями, поэтому наша функция - уравновешивать их. Мы работаем над тем, чтобы Эстония была защищена, а наша экономика развивалась, но мы также хотим уменьшить социальное и региональное неравенство. В интересах всех жителей Эстонии, чтобы наше благосостояние не ухудшалось. Популистские заявления бывших и новых консерваторов не служат этой цели.