Людмила, пенсионерка

В тот день я была на работе. Мне особо не запомнился тот день, но заметила, что народ как-то изменился: все бегают, суетятся. Было какое-то оживление.

Были разные эмоции. С одной стороны, мы все ждали независимости, а с другой стороны, был какой-то страх, потому что привыкли к старой советской жизни.

Анна, предпринимательница

Мы в то время жили в Палдиски. В тот день мы прогуливались и видели какие-то праздники, больше ничего такого не помню. У нас был еще маленький ребенок.

Каждый хочет быть свободным и независимым: и молодой, и старый, и страна, и государство.

Как развивались события 19-21 августа 1991 года в Эстонии?

Подразделения Псковской дивизии на Тартуском шоссе на пути в Таллинн. Фото: архив Национальной библиотеки

19 августа 1991 года поступило сообщение, что Михаил Горбачев неожиданно заболел и власть переходит в руки Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) - в СССР начался военный переворот.

В республиках Балтии было объявлено военное положение, избранные парламенты были официально распущены. Балтийские республики отказались признать путчистов и начали готовиться к обороне.

19 августа в Таллинн направляют военных из Пярну, Вильянди и Выру. На аэродром в Таллинне прибывают полсотни десантников. Кайтселийт отправил людей на защиту объектов в столице, на площади Тоомпеа началось сооружение баррикад.

20 августа войсковые части располагавшейся в Пскове 76-й воздушно-десантной дивизии Советской армии вошли в Таллинн.

В напряженной обстановке 20 августа в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».

Утром 21 августа советские десантники атаковали и захватили несколько этажей Таллинской телебашни, однако после провала путча покидают занятый объект.

22 августа Исландия станет первым государством, которое признает независимость Эстонии. Через два дня это сделает РСФСР, а 6 сентября и СССР.