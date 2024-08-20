Во вторник, 20 августа, в Эстонии отмечается 33-я годовщина Дня восстановления независимости. По случаю знаменательной даты мы спросили у жителей Эстонии, чем им запомнилось 20 августа 1991 года, и какие эмоции были в тот день.
Людмила, пенсионерка
В тот день я была на работе. Мне особо не запомнился тот день, но заметила, что народ как-то изменился: все бегают, суетятся. Было какое-то оживление.
Были разные эмоции. С одной стороны, мы все ждали независимости, а с другой стороны, был какой-то страх, потому что привыкли к старой советской жизни.
Анна, предпринимательница
Мы в то время жили в Палдиски. В тот день мы прогуливались и видели какие-то праздники, больше ничего такого не помню. У нас был еще маленький ребенок.
Каждый хочет быть свободным и независимым: и молодой, и старый, и страна, и государство.
Как развивались события 19-21 августа 1991 года в Эстонии?
19 августа 1991 года поступило сообщение, что Михаил Горбачев неожиданно заболел и власть переходит в руки Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) - в СССР начался военный переворот.
В республиках Балтии было объявлено военное положение, избранные парламенты были официально распущены. Балтийские республики отказались признать путчистов и начали готовиться к обороне.
19 августа в Таллинн направляют военных из Пярну, Вильянди и Выру. На аэродром в Таллинне прибывают полсотни десантников. Кайтселийт отправил людей на защиту объектов в столице, на площади Тоомпеа началось сооружение баррикад.
20 августа войсковые части располагавшейся в Пскове 76-й воздушно-десантной дивизии Советской армии вошли в Таллинн.
В напряженной обстановке 20 августа в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».
Утром 21 августа советские десантники атаковали и захватили несколько этажей Таллинской телебашни, однако после провала путча покидают занятый объект.
22 августа Исландия станет первым государством, которое признает независимость Эстонии. Через два дня это сделает РСФСР, а 6 сентября и СССР.
Владислав, пенсионер
20 августа 1991 я был в Таллинне. Этот день запомнился неопределенностью. Была такая политическая и производственная обстановка, что все было непонятно - куда идем, чем все это закончится. Были двойственные чувства.
Валерий, пенсионер
В 1991 я был здесь, в Таллинне. Мы работали тогда. Ничего особенного не было. Правда, было собрание на заводе - поговорили и разошлись.
Татьяна, пенсионерка
Была в Таллинне, но не помню, что я тогда делала. Однако сам день, конечно, запомнился. День восстановления независимости - он всегда запоминается.
Всегда были хорошие эмоции. Я очень рада, что Эстония восстановила независимость. Люди радовались и сейчас до сих пор радуются.
Неля, пенсионерка
В 1991 году я была здесь, в Ласнамяэ. В то время работала на Паэ в промышленном объединении «Промкомплект». Трудно сказать, чем запомнился этот день. Работала, дети были маленькие. Все, как обычно, бытовуха.
И сложно сказать, какие эмоции были в тот день. Это было так давно, очень много лет прошло.
Александр, водитель
Помню, что обещали давать гражданство тем, кто будет голосовать за отсоединение от Советского Союза. До сих пор дают.
Тогда все было в розовом цвете, а сейчас - в сером. Может, даже и в черном.