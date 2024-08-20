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ВИДЕО «Мы все ждали независимости»: что думали и делали жители Эстонии 20 августа 1991 года? (1)

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Во вторник, 20 августа, в Эстонии отмечается 33-я годовщина Дня восстановления независимости. По случаю знаменательной даты мы спросили у жителей Эстонии, чем им запомнилось 20 августа 1991 года, и какие эмоции были в тот день.

Людмила, пенсионерка

Людмила.
Людмила. Фото: Рене Хенри Ранд

В тот день я была на работе. Мне особо не запомнился тот день, но заметила, что народ как-то изменился: все бегают, суетятся. Было какое-то оживление.

Были разные эмоции. С одной стороны, мы все ждали независимости, а с другой стороны, был какой-то страх, потому что привыкли к старой советской жизни.

Анна, предпринимательница

Анна.
Анна. Фото: Рене Хенри Ранд

Мы в то время жили в Палдиски. В тот день мы прогуливались и видели какие-то праздники, больше ничего такого не помню. У нас был еще маленький ребенок.

Каждый хочет быть свободным и независимым: и молодой, и старый, и страна, и государство.

Как развивались события 19-21 августа 1991 года в Эстонии?

Подразделения Псковской дивизии на Тартуском шоссе на пути в Таллинн.
Подразделения Псковской дивизии на Тартуском шоссе на пути в Таллинн. Фото: архив Национальной библиотеки

19 августа 1991 года поступило сообщение, что Михаил Горбачев неожиданно заболел и власть переходит в руки Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) - в СССР начался военный переворот.

В республиках Балтии было объявлено военное положение, избранные парламенты были официально распущены. Балтийские республики отказались признать путчистов и начали готовиться к обороне.

19 августа в Таллинн направляют военных из Пярну, Вильянди и Выру. На аэродром в Таллинне прибывают полсотни десантников. Кайтселийт отправил людей на защиту объектов в столице, на площади Тоомпеа началось сооружение баррикад.

20 августа войсковые части располагавшейся в Пскове 76-й воздушно-десантной дивизии Советской армии вошли в Таллинн.

В напряженной обстановке 20 августа в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».

Утром 21 августа советские десантники атаковали и захватили несколько этажей Таллинской телебашни, однако после провала путча покидают занятый объект.

22 августа Исландия станет первым государством, которое признает независимость Эстонии. Через два дня это сделает РСФСР, а 6 сентября и СССР.

Владислав, пенсионер

Владислав.
Владислав. Фото: Рене Хенри Ранд

20 августа 1991 я был в Таллинне. Этот день запомнился неопределенностью. Была такая политическая и производственная обстановка, что все было непонятно - куда идем, чем все это закончится. Были двойственные чувства.

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Валерий, пенсионер

Валерий.
Валерий. Фото: Рене Хенри Ранд

В 1991 я был здесь, в Таллинне. Мы работали тогда. Ничего особенного не было. Правда, было собрание на заводе - поговорили и разошлись.

Татьяна, пенсионерка

Татьяна.
Татьяна. Фото: Рене Хенри Ранд

Была в Таллинне, но не помню, что я тогда делала. Однако сам день, конечно, запомнился. День восстановления независимости - он всегда запоминается.

Всегда были хорошие эмоции. Я очень рада, что Эстония восстановила независимость. Люди радовались и сейчас до сих пор радуются.

Неля, пенсионерка

Неля.
Неля. Фото: Рене Хенри Ранд

В 1991 году я была здесь, в Ласнамяэ. В то время работала на Паэ в промышленном объединении «Промкомплект». Трудно сказать, чем запомнился этот день. Работала, дети были маленькие. Все, как обычно, бытовуха.

И сложно сказать, какие эмоции были в тот день. Это было так давно, очень много лет прошло.

Александр, водитель

Александр.
Александр. Фото: Рене Хенри Ранд

Помню, что обещали давать гражданство тем, кто будет голосовать за отсоединение от Советского Союза. До сих пор дают.

Тогда все было в розовом цвете, а сейчас - в сером. Может, даже и в черном.

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