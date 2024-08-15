Чт, 15.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Минсоцдел по ошибке засекретило постановление об изменениях в медицинской сфере

rus.postimees.ee
Copy
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Министерство социальных дел по ошибке поставило гриф «для внутреннего пользования» на проекты постановлений об уточнениях в организации услуг здравоохранения и терминах, пишет Rus.ERR.

Проекты постановлений появились в информационной системе министерства 26 июля, но ознакомиться с ними было невозможно из-за ограничения доступа.

Читайте также

В прошлые выходные на это обратила внимание министр юстиции Лийза Пакоста, по словам которой даже она, являясь членом правительства, не могла ознакомиться с документами из-за пометки «для внутреннего пользования».

К настоящему моменту пометку сняли, и в Министерстве социальных дел подтвердили, что она была поставлена по ошибке.

«Человеческие ошибки случаются, но мне не известно о подобных случаях в Министерстве социальных дел в последние годы», - сказала советник по связям со СМИ минсоцдел Кирси Пруудель.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх