Минсоцдел по ошибке засекретило постановление об изменениях в медицинской сфере

Проекты постановлений появились в информационной системе министерства 26 июля, но ознакомиться с ними было невозможно из-за ограничения доступа.

Читайте также Мнение КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Эстонское государство склонно к скрытности

В прошлые выходные на это обратила внимание министр юстиции Лийза Пакоста, по словам которой даже она, являясь членом правительства, не могла ознакомиться с документами из-за пометки «для внутреннего пользования».

К настоящему моменту пометку сняли, и в Министерстве социальных дел подтвердили, что она была поставлена по ошибке.

«Человеческие ошибки случаются, но мне не известно о подобных случаях в Министерстве социальных дел в последние годы», - сказала советник по связям со СМИ минсоцдел Кирси Пруудель.